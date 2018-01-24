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Первоначальный взнос по ипотеке предложили отменить для молодых семей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева предложила отменить первоначальный взнос при получении ипотеки для молодых семей возраста 18–35 лет. Об этом она сообщила RT.

По словам спикера Молодежного парламента, сейчас для получения ипотечного кредита молодым семьям необходимо иметь не менее 30% собственных средств от его суммы. Это условие создает препятствие для участия в программе кредитования, даже если семья имеет достаточный доход для получения займа.

«Если разработать такие поправки, что молодая семья сможет получать ипотеку без первоначального взноса, многие семьи получат возможность быстро улучшить свои жилищные условия», — отметила Мария Воропаева.

Она отметила, что сумму первоначального взноса можно распределить между ежемесячными платежами либо компенсировать ее за счет повышения процентной ставки. «При этом молодая семья сможет позволить себе платить увеличенный ежемесячный платеж, а не ждать три года, чтобы накопить вступительную сумму», — пояснила глава Молодежного парламента.

Эта инициатива закреплена в проект резолюции круглого стола, который будет направлен в правительство России, Госдуму и региональные органы власти.

18 января портал iz.ru писал, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) начало принимать заявки по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой», которая предоставляет семьям, в которых рождается второй или третий ребенок, ипотечный кредит под 6% годовых.

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