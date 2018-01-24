Путин увидел возможности для дальнейшего снижения ипотечных ставок

Президент России Владимир Путин заявил, что ставки по ипотеке должны и дальше снижаться. Возможность для этого обеспечивает рекордно низкая инфляция.

«Рекордно низкая инфляция дает возможность продолжить снижение ставок по ипотеке», –– сказал российский лидер.

В декабре портал iz.ru сообщал, что в ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума, опустившись ниже 10%.

Помимо этого, в январе правительство РФ утвердило правила по субсидированию ставки по ипотеке до 6% при рождении второго или третьего ребенка у заемщиков. Программа коснется покупателей жилья на первичном рынке и желающих рефинансировать старый кредит.