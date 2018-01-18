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АИЖК начало прием заявок на ипотеку под 6% для семей с детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) начало принимать заявки по программе
«Семейная ипотека с государственной поддержкой». Семьи, в которых рождается второй или третий ребенок, могут получить средства на покупку жилья под 6% годовых.

Выдача кредитов по этой программе начнется в январе 2018 года.

Ранее о запуске такой программы заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пакета мер по поддержке многодетных семей.

Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» заемщики могут подать через сайт АИЖК и в офисах партнеров агентства.

По программе семьи, ждущие второго или третьего ребенка, могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий ипотечный кредит, но с условием, что это новостройка.

Как писал iz.ru, ранее президент России Владимир Путин поручил сделать жилищную ипотеку доступной для 50% российских семей к 2025 году.

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