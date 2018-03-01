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Путин призвал снизить ставку по ипотеке до 7-8%

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию призвал снизить ставку по ипотечным кредитам до 7-8% годовых.

«Нам нужно и дальше снижать среднюю ставку (по ипотечным кредитам) до 7-8%. Но стремиться нужно к 7%, это уж точно», — заявил Путин Федеральному собранию.

Президент также призвал увеличить объемы строительства жилья в РФ с 80 до 120 млн кв метров в год. Путин назвал эту цель амбициозной, но реалистичной, особенно, учитывая новые технологии и опыт российских строителей.

Как ранее писала газета «Известия», на ипотечном рынке в этом году ожидается бурный рост, и произойдет это не только благодаря снижению процентных ставок, но и за счет ускорения процесса получения кредитов на покупку квартир. В частности, банки смогут запрашивать в Росеестре документы о правах на недвижимость, а также проводить проверку «чистоту» квартир по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Кроме этого, Центральный банк в ближайшие три года продолжит снижать ключевую ставку, благодаря этому ставки по кредитам и ипотеке снизятся примерно до 10% и 8% соответственно.

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