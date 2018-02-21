В Госдуму планируют внести законопроект о безотзывном вкладе

Безотзывный вклад может появиться в России. Информацию о готовящемся законопроекте распространила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева в среду, 21 февраля.

Это заявление подтвердил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке», — цитирует его RT.

Выгода для клиента и банка обоюдная: высокая доходность обеспечит быстрое накопление, а невозможность снять деньги раньше срока позволит кредитной организации использовать их с большей пользой.

Планируется, что для пополнения этого вклада можно будет использовать материнский капитал, а ставка по ипотеке может упасть до 1–2%.

19 января портал iz.ru в эксклюзивном материале рассказал, что за последний год россияне накопили рекордную сумму денег.

Общий объем сбережений составил 29,5 трлн рублей, что на 14% больше предыдущего периода.

На начало декабря 2017 года на банковских вкладах население хранило 20 трлн рублей, еще 9,7 трлн рублей — в ценных бумагах и наличных.