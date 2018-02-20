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ЦБ отозвал лицензию у банка «Мастер-Капитал»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Мастер-Капитал». Информацию об этом опубликовал на своем сайте Центробанк во вторник, 20 февраля.

«Мастер-Капитал» занимал 302-е место в банковской системе России по данным на 1 февраля.

«Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств», — говорится в сообщении регулятора.

15 февраля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Уральский капитал».

Решение принято в связи с «нарушением законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России».

Центробанк принял во внимание «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

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