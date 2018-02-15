Банк «Уральский капитал» потерял лицензию

Банк России с 15 февраля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Уральский капитал».

Решение принято в связи с «нарушением законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России».

Центробанк принял во внимание «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», сообщается на сайте регулятора.

«Уралкапиталбанк» основан в 1993 году под названием КБ «Недра», свое нынешнее название носит с 2004 года. Является участником системы страхования вкладов.

Банк имеет штаб-квартиру в Уфе и предлагает банковское обслуживание на территории Башкортостана. На начало 2018 года занимал 234-е место среди российских банков по объемам активов (8,1 млрд рублей).

По данным рэнкинга «Интерфакс-1000», на начало 2018 года капитал банка на 90% сформирован из средств частных лиц.

Как писал iz.ru, в ноябре 2017 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что процесс зачистки банковской системы России от проблемных банков продлится еще год или два. С начала 2014 года лишены лицензий 350 отечественных кредитно-финансовых организаций.