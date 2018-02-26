Ипотеку пропишут в электронном виде

На ипотечном рынке в этом году ожидается бурный рост, и произойдет это не только благодаря снижению процентных ставок, но и за счет ускорения процесса получения кредитов на покупку квартир. Банки смогут получать из Росреестра документы о правах на недвижимость и проверять «чистоту» квартир по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Эту информацию подтвердили в Росреестре. По мнению экспертов, ускорение электронного документооборота приведет к росту объемов ипотечного кредитования на 15–20% в 2018 году.

Банки смогут получать из Росреестра справки о правах на недвижимость россиян в ускоренном режиме уже в этом году, рассказал «Известиям» Андрей Емелин. Сведения из ведомства будут поступать по системе межведомственного электронного взаимодействия, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Сейчас идет процесс подключения Росреестра к СМЭВ-3, и как только он завершится, кредитные организации смогут получать документы из ведомства в электронном виде.

— Банки смогут запрашивать данные о правах на недвижимость в стандартном автоматизированном режиме 24/7. Это важно для оформления залогов в рамках ипотечного кредитования. Новый механизм обмена информацией стартует уже в этом году, — сообщил Андрей Емелин.

Сейчас банки запрашивают документы о правах на недвижимость из Единого государственного реестра недвижимости и получают справки в бумажном виде — обычно этот процесс длится не менее недели. При оформлении ипотечного кредита банкирам необходимо убедиться, что квартира не заложена дважды, что она не перепродана нескольким владельцам и не обременена исками. Банкам необходим документ, подтверждающий право на собственность, свидетельство о приватизации или договор купли-продажи, кадастровый паспорт, справка о прописанных лицах, справка об отсутствии обременений и арестов. Теперь эти сведения банки смогут запрашивать в Росреестре через СМЭВ.

— Возможность получения кредитными организациями сведений из ЕГРН с помощью СМЭВ ускорит для них процесс проверки сведений о недвижимости. Это позволит сократить сроки оказания услуг, например, оформления кредитов, — сказали в Росреестре.

В ЦБ не предоставили оперативные комментарии о том, каких результатов стоит ожидать от внедрения обмена данными между банками и Росреестром через СМЭВ-3.

Использование госсистемы позволит сократить сроки сбора документов о «чистоте» квартиры, оценки объекта и подтверждения регистрации ипотеки, считает вице-президент банка «Российский капитал» Сергей Калинин. Зампред Локо-банка Андрей Люшин отметил, что при обмене информацией с Росреестром через СМЭВ повысится скорость и получения, и обработки документов. Вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк отметил, что обмен сведениями через СМЭВ позволит банкам существенно сократить операционные издержки при выдаче ипотеки.

По прогнозам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, ускорение электронного документооборота при низких ставках на ипотеку (6–10% годовых) приведет к росту объемов жилищного кредитования на 15% в 2018 году. Управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов ожидает роста рынка на 20%. По данным Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию, общий объем российской ипотеки выданной за этот год может достичь 2,5 трлн рублей.

Ипотечные ставки снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ: за прошлый год они упали с 13% до 9% годовых. Благодаря падению ставок улучшается качество ипотечного портфеля банков, так как семьи тратят меньше денег на обслуживание кредитов, что снижает риск неплатежей. Быстрый сбор банками данных о «чистоте» квартир приведет к ускоренному рассмотрению кредитных заявок, что вкупе с низкими процентными ставками будет стимулировать рост ипотечного рынка.