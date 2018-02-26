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Ипотеку пропишут в электронном виде

Подключение банков к Росреестру приведет к росту жилищных кредитов на 15–20%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На ипотечном рынке в этом году ожидается бурный рост, и произойдет это не только благодаря снижению процентных ставок, но и за счет ускорения процесса получения кредитов на покупку квартир. Банки смогут получать из Росреестра документы о правах на недвижимость и проверять «чистоту» квартир по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), рассказал «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Эту информацию подтвердили в Росреестре. По мнению экспертов, ускорение электронного документооборота приведет к росту объемов ипотечного кредитования на 15–20% в 2018 году.

Банки смогут получать из Росреестра справки о правах на недвижимость россиян в ускоренном режиме уже в этом году, рассказал «Известиям» Андрей Емелин. Сведения из ведомства будут поступать по системе межведомственного электронного взаимодействия, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. Сейчас идет процесс подключения Росреестра к СМЭВ-3, и как только он завершится, кредитные организации смогут получать документы из ведомства в электронном виде. 

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— Банки смогут запрашивать данные о правах на недвижимость в стандартном автоматизированном режиме 24/7. Это важно для оформления залогов в рамках ипотечного кредитования. Новый механизм обмена информацией стартует уже в этом году, — сообщил Андрей Емелин.

Сейчас банки запрашивают документы о правах на недвижимость из Единого государственного реестра недвижимости и получают справки в бумажном виде — обычно этот процесс длится не менее недели. При оформлении ипотечного кредита банкирам необходимо убедиться, что квартира не заложена дважды, что она не перепродана нескольким владельцам и не обременена исками. Банкам необходим документ, подтверждающий право на собственность, свидетельство о приватизации или договор купли-продажи, кадастровый паспорт, справка о прописанных лицах, справка об отсутствии обременений и арестов. Теперь эти сведения банки смогут запрашивать в Росреестре через СМЭВ.

 — Возможность получения кредитными организациями сведений из ЕГРН с помощью СМЭВ ускорит для них процесс проверки сведений о недвижимости. Это позволит сократить сроки оказания услуг, например, оформления кредитов, — сказали в Росреестре. 

В ЦБ не предоставили оперативные комментарии о том, каких результатов стоит ожидать от внедрения обмена данными между банками и Росреестром через СМЭВ-3.

Использование госсистемы позволит сократить сроки сбора документов о «чистоте» квартиры, оценки объекта и подтверждения регистрации ипотеки, считает вице-президент банка «Российский капитал» Сергей Калинин. Зампред Локо-банка Андрей Люшин отметил, что при обмене информацией с Росреестром через СМЭВ повысится скорость и получения, и обработки документов. Вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк отметил, что обмен сведениями через СМЭВ позволит банкам существенно сократить операционные издержки при выдаче ипотеки. 

Ставки по ипотеке могут снизиться до 8,5%

По прогнозам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, ускорение электронного документооборота при низких ставках на ипотеку (6–10% годовых) приведет к росту объемов жилищного кредитования на 15% в 2018 году. Управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов ожидает роста рынка на 20%. По данным Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию, общий объем российской ипотеки выданной за этот год может достичь 2,5 трлн рублей.

Ипотечные ставки снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ: за прошлый год они упали с 13% до 9% годовых. Благодаря падению ставок улучшается качество ипотечного портфеля банков, так как семьи тратят меньше денег на обслуживание кредитов, что снижает риск неплатежей. Быстрый сбор банками данных о «чистоте» квартир приведет к ускоренному рассмотрению кредитных заявок, что вкупе с низкими процентными ставками будет стимулировать рост ипотечного рынка.

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