На одного россиянина приходится 87 тыс. рублей кредитов

На одного россиянина в среднем приходится 87 тыс. рублей кредита, свидетельствуют данные РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которыми ознакомились «Известия». Год назад этот показатель составлял 75 тыс. рублей. Наибольший уровень закредитованности зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 217 тыс. рублей на человека. Меньше всего — у жителей Крыма, Севастополя и Чечни. В среднем один человек из этих регионов имеет долгов на сумму от 10 до 18 тыс. рублей.

Объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась с 900 до 819 млрд рублей. Средняя сумма кредита на одного россиянина за год увеличилась на 12 тыс. рублей и составила 87 тыс. рублей, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Объем займов вырос, так как обслуживать кредиты стало проще в силу снижения процентных ставок вслед за ключевой ставкой Центробанка. Если в декабре 2016 года средняя ставка по кредиту на срок свыше одного года составляла 15,48%, то в декабре 2017 года она снизилась до 12,92%, свидетельствует статистика ЦБ.

В связи с этим потребители банковских кредитных услуг смогли позволить себе увеличить общую сумму задолженности при незначительном изменении стоимости ее обслуживания, отмечается в исследовании РЭУ. Однако в начале этого года банки возобновили повышение ставок по кредитам, несмотря на то что ключевая ставка не росла, а один раз в этом году даже снизилась. Так, по данным на апрель этого года, займы сроком свыше одного года выдаются под 13,25% годовых.

Самый низкий показатель кредитной задолженности зафиксирован у жителей Крыма, Севастополя и Чечни. В среднем на одного жителя этих регионов приходится от 10 до 18 тыс. рублей кредитов. Однако в исследовании отмечается, что за прошлый год темп прироста долга перед банками на одного жителя Крыма составил 66%, Севастополя — 49,1%, Чечни — 33,1%.

Наибольший уровень задолженности позволяют себе жители нефтегазодобывающих регионов страны, говорится в исследовании. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе (АО) этот показатель составляет 217 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском АО — 196 тыс. рублей, в Тюменской области — 125 тыс. рублей. На одного москвича приходится 115 тыс. рублей кредитов, что меньше, чем на одного жителя Подмосковья (132 тыс. рублей).

Кредитование в России растет темпами, превышающими темпы роста экономики, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Так, ВВП за I квартал этого года вырос на 1,3%, а предоставление банковским сектором кредитов — на 2,2%. В этом году регулятор прогнозирует рост кредитования почти на 12%, отмечается в обновленном докладе о денежно-кредитной политике. В последующие два года этот показатель будет превышать 8%.

87 тыс. рублей кредита на одного жителя страны — не очень большая нагрузка, объяснил один из авторов исследования, заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По сравнению с западными странами это невысокий показатель. Однако он может расти быстрее, чем в Европе, предупредил эксперт. Это связано с тем, что в России процентные ставки выше, чем там.

Доходы населения растут на 3–4%, а средние ставки по кредитам превышают 10%, отметил директор центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Это чревато тем, что доля обслуживания кредитов в доходах будет возрастать, согласился эксперт с Денисом Домащенко.

Однако пока общая кредитная нагрузка на россиян является минимальной с 2016 года, посчитали в Объединенном кредитном бюро. В январе–мае на оплату кредитов уходило 35% доходов россиян, в 2017 году кредиты «съедали» 38% доходов, а в 2016-м — 40%. Снижение общей долговой нагрузки связано с ростом реальных зарплат и доходов населения: оплата кредитов стала составлять меньшую долю в общем доходе россиян.