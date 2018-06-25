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ЦБ усложнит банкам кредитование связанных заемщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банк России разработал 16 критериев определения экономической связанности заемщиков. Это следует из проекта указания регулятора.

Критерии будут учитываться при кредитовании для выполнения обязательного норматива Н6.

Согласно новым правилам, заемщики будут признаваться связанными, если будут соответствовать хотя бы одному из критериев. Учитывать связанность сторон необходимо, так как ухудшение финансового положения даже одного заемщика может привести к неисполнению обязательств другого перед банком, пишет РБК.

Существующие правила используют общее определение связанности заемщиков. Сейчас банки могут легко обходить ограничения по концентрации на группу взаимосвязанных заемщиков.

Заместитель директора группы банковских рейтингов «АКРА» Ирина Носова отметила, что, несмотря на появление новых критериев, банки могут стать всего лишь изобретательнее и сделают так, чтобы регулятору было сложнее выявить связанность заемщиков.

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