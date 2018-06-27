За год вложения населения в открытые ПИФы выросли в шесть раз

Россияне ищут новые способы сберечь и приумножить накопления. В прошлом году вложения граждан в открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы) выросли в шесть раз, в этот инструмент вложили деньги дополнительно более 50 тыс. человек, следует из статистики ЦБ, с которой ознакомились «Известия». ПИФы обошли по популярности даже инвестиционное страхование жизни, которое активно предлагают банки в качестве альтернативы вкладам. Всё потому, что доходность таких вложений существенно выше, чем по вкладам, но высок и риск. Пока россияне предпочитают консервативные стратегии, основанные на покупке облигаций, но в дальнейшем аппетит к риску может вырасти, считает регулятор.

Паевые инвестиционные фонды становятся всё более популярным инструментом среди россиян. За прошлый год количество совладельцев открытых паевых инвестиционных фондов выросло на 10%, или на 52 тыс. человек, — до 428 тыс. человек. Чистый приток средств в ОПИФы составил 72,6 млрд рублей, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок ОПИФов опередил по темпам роста рынок инвестиционного страхования жизни, где за год объем взносов вырос только в 1,5 раза.

Инвестиции в ОПИФы становятся одной из альтернатив банковским вкладам на фоне снижения их доходности, считают в ЦБ. За год доходность ОПИФов выросла на 3,9 п.п. и составила 9,4% годовых. Одновременно доходность по вкладам на срок от одного до трех лет снизилась до 7%. При этом сами банки предлагают своим клиентам вложения в ОПИФы в поисках дополнительного комиссионного дохода, отмечают в регуляторе.

Стало очевидно, что для получения адекватной доходности нужно использовать инвестиционные продукты и инструменты, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин. При этом ПИФ — один из самых доступных для рядового инвестора продуктов: из-за низкого порога входа, большого выбора стратегий и жесткого контроля со стороны регулятора, пояснил эксперт.

Но причина роста не только в снижении доходности по банковским вкладам, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По данным ВЦИОМа, половина делающих сбережения россиян инвестировала в рынок недвижимости, а в банковские депозиты только треть. Однако из-за затоваривания рынка и падения спроса цены на первичную недвижимость упали на треть, а на вторичную — почти на 25%, что и привело к поиску альтернативных способов вложений, пояснил эксперт. Сами ПИФы существенно сократили инвестиции в недвижимость, свидетельствуют данные ЦБ. Доля недвижимости в инвестициях фондов за год сократилась на 9,4 п.п. — до 28,4% активов.

Через покупку паев граждане зачастую приобретают облигации, однако вероятен рост вложений в фонды с более рискованными стратегиями, полагают в ЦБ. Инвестиции ОПИФов в облигации за год выросли на 13,8 п.п., в результате доля этого актива выросла до 46,3% (102,1 млрд рублей).

Попробовав вложения в облигационные фонды, часть клиентов может захотеть приобрести и более волатильные продукты в расчете на высокую доходность, ожидает регулятор. Однако взрывного роста вложений в рискованные фонды в ЦБ не ждут: россияне предпочитают консервативные инструменты.

В целом паевые инвестиционные фонды вновь стали интересны инвесторам впервые за последние 12 лет. В момент прошлого пика интереса ситуация характеризовалась как ажиотаж на фоне роста их доходностей, напомнил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Но теперь подход к инвестициям стал более зрелым: если 10 лет назад граждане скупали паи агрессивных фондов, то сейчас предпочтение отдается спокойным фондам облигаций, добавил Александр Бахтин. Такие фонды при умеренных показателях доходности обеспечивают достаточно высокую степень надежности и предсказуемости итогового результата, что, безусловно, является для вчерашних вкладчиков очень важным обстоятельством, считает эксперт.

Но инвесторы проявляют интерес не только к ПИФам, а к фондовому рынку в целом. По данным Московской биржи, после многолетнего докризисного падения с 2014 по 2017 год количество открываемых розничных брокерских счетов неуклонно росло, добавил Тимур Нигматуллин. И эта тенденция получит продолжение, полагает эксперт. Сейчас в России брокерские счета есть только у 1,3% населения, для сравнения: в Китае — у 11%, в Корее — у 10%. Дополнительно стимулировать россиян будет снижение доходности пассивных инвестиций: по данным ЦБ, с января по апрель ставка по депозитам на срок от одного до трех лет снизилась с 6,73 до 5,88%.