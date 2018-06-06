41% заемщиков считают допустимым задерживать выплаты по кредитам

Доля заемщиков, которые считают, что небольшая задержка в выплатах по кредиту нестрашна, с начала кризиса выросла на 19 п.п. до 41%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ (есть у «Известий»). Плохая финансовая дисциплина может испортить кредитную историю, предупреждают эксперты. Кроме того, она становится причиной роста «короткой» просрочки (сроком до 30 дней), что может обернуться ужесточением требований банков к клиентам, желающим оформить ссуду.

По данным НАФИ, в 2014 году считали, что небольшая задержка платежей по кредиту не страшна, 22% заемщиков. К 2018 году их доля увеличилась до 41%. Жители поселков городского типа чаще других говорят о допустимости незначительной просрочки платежей (53%), свидетельствуют данные НАФИ. При этом более трети заемщиков (38%) полагают, что клиенты вправе не возвращать долг, если их обманул банк, скрыв реальную стоимость кредита. Еще 37% считают возможной задержку платежей по ссуде, если финансовая организация увеличила размер процентной ставки и платежей по кредиту.

Рост доли заемщиков, которые полагают, что небольшая задержка в выплатах не страшна, является значительным, прокомментировала управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Граждан, безответственно относящихся к обязательствам, становится всё больше, подтвердил зампред Локо-банка Андрей Люшин. Уверенность, что небольшой платеж можно задержать, говорит о низком уровне финансовой дисциплины, добавил он.

— Многочисленные истории знакомых и чтение историй в интернете настраивают на то, что выплату долга можно и задержать: это, мол, не криминал. Граждане надеются, что выплаты каким-то чудесным образом удастся избежать или что ее задержка не скажется негативно на их жизни, — отметила Тамара Касьянова.

Распространяется заблуждение о том, что небольшие отступления от графика погашения долга незначимы, и это связано с низким уровнем финансовой грамотности населения, с непониманием того, каким образом формируется их кредитная история и какие последствия могут иметь даже «технические» просрочки при попытке получить ссуду в дальнейшем, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

— Усилению заблуждений способствует также широкое распространение и реклама организаций, обещающих избавление от проблемной задолженности и исправление кредитной истории, многие из которых занимаются откровенным мошенничеством, — пояснила Екатерина Щурихина. Она добавила, что психология заемщиков, считающих небольшие задержки в выплатах по кредиту нестрашными, может способствовать росту доли «коротких», до 30 дней, просроченных задолженностей.

Проблема «коротких» долгов очень серьезная, считает руководитель управления финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

— Рост таких неплатежей пропорционально приводит к росту информации в бюро кредитных историй о допустивших их заемщиках, — пояснила она. — Кредитная история каждого из них в результате становится токсичной. Снижается вероятность того, что в перспективе такой заемщик получит одобрение по займу с привлекательными условиями.

Если не взять ситуацию под контроль на начальном этапе, то можно получить комплексную проблему: потоком пойдут просрочки по кредитам, а банки будут не в силах с этим справиться, уверен Андрей Люшин. По его словам, это обернется ужесточением требований к заемщикам.

— Снижение общего уровня дисциплины среди заемщиков чревато ростом просроченной задолженности, — согласен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. — Несмотря на то, что по итогам I квартала 2018 года доля просроченных займов в целом по банковской системе снизилась с 6,9% до 6,7%, ситуация очень далека от благополучной, особенно в сфере беззалогового потребкредитования.

Если просрочка неизбежна, заемщику лучше предупредить об этом свой банк заранее и попытаться договориться о реструктуризации кредита (увеличение срока кредитования при уменьшении размера ежемесячных платежей) или кредитных каникулах (отсрочка в выплате долга). Тогда кредитная история не будет испорчена.