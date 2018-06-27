Раскрытые доходы

Банки начнут получать сведения о доходах заемщиков из Федеральной налоговой службы с III квартала 2018 года. До этого момента система будет работать в тестовом режиме. Об этом «Известиям» рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, который курирует участие банков в проекте. Отраслевые эксперты уверены, что нововведение поспособствует снижению ставок по кредитам. Аналитики также указывают, что личные кабинеты на портале госуслуг, которые планируется задействовать для получения банками справок 2-НДФЛ, сегодня есть не у всех граждан.

Схема получения справок из налоговой модернизирована по сравнению с той, что уже используется банками в рамках взаимодействия с Пенсионным фондом. Чтобы соблюсти налоговую тайну, заемщик направит запрос в ФНС на получение 2-НДФЛ через личный кабинет на сайте ведомства. По словам Андрея Емелина, на первом этапе полученная информация будут сохраняться на личном компьютере клиента и пересылаться им в банк самостоятельно. По завершении пилотного проекта личные кабинеты граждан на сайте ФНС будут интегрированы с их личными кабинетами на портале госуслуг. Заемщик будет подавать в банк заявку на кредит и оформлять запрос сведений о своих доходах на сайте ФНС. Полученный ответ с электронной подписью ФНС автоматически отправится из личного кабинета гражданина на сайте ведомства в его же личный кабинет на портале госуслуг, а оттуда — также автоматически — в банк.

В ФНС «Известиям» сообщили, что, согласно постановлению правительства от 3 октября 2017 года № 2147-р, налоговая прорабатывает вопрос получения пользователями по их запросу выписки 2-НДФЛ через портал госуслуг. Это соответствует первому этапу проекта. Второй этап стартует в III квартале, уточнил источник, близкий к ФНС. И тогда банки напрямую будут получать от ФНС налоговые справки россиян. В пресс-службе Минфина отметили, что «с введением данной меры появится еще одна возможность для банков проверять достоверность информации о клиенте, что должно отразиться на качестве кредитного портфеля». В ЦБ не ответили на запрос «Известий».

— Возможность получать сведения о доходах клиента напрямую в электронном виде существенно упростит взаимодействие с заемщиками и процесс одобрения их кредитных заявок, — отметила замдиректора департамента организации продаж частным клиентам Бинбанка Ирина Козловская. — Эта новация избавит от бумажной волокиты и самого клиента, которому не придется получать справку о доходах у работодателя, визировать ее и приносить в банк.

Начальник департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова отметила, что снижение трансакционных издержек в результате автоматизации процесса получения справок 2-НДФЛ может отразиться на размере ставок — они упадут на несколько процентных пунктов.

— Нововведение повысит скорость обработки кредитных заявок и сделает процесс получения ссуды более комфортным, — уверена Наталья Белякова.

С ней согласна заместитель управляющего петербургского филиала Фора-банка Алина Бажулина.

— Нововведение позволит оптимизировать процесс андеррайтинга, сделав его более оперативным и достоверным, — пояснила она. — В результате у клиентов появится возможность получить кредит по более низкой ставке, а у банков — снизить риски.

По словам вице-президента СМП-банка Романа Цивинюка, новация существенно усложнит работу мошенникам и снизит количество попыток получить кредит по поддельным справкам 2-НДФЛ.

Впрочем, как отметил представитель Бинбанка, не у всех заемщиков есть кабинеты на портале госуслуг, а формирование на базе банковских офисов уполномоченных центров для подключения личных кабинетов граждан может повлечь за собой значительные расходы. Сейчас, по данным Минкомсвязи, на портале госуслуг зарегистрировано 65 млн человек.

— При этом доля работников, получающих серую зарплату, в экономике еще достаточно велика, подтвердить свой доход в полном объеме справкой из ФНС такие сотрудники не смогут, — отметил Роман Цивинюк. — Если банки будут ориентироваться исключительно на данные налоговой службы, доступ к кредитам у этой группы клиентов будет ограничен.

Кроме того, банкам в рамках новации придется перестроить ряд внутренних процессов и добавить электронную справку о доходах в список необходимых документов для подачи заявки на кредит, на что потребуется некоторое время, указала Ирина Козловская.