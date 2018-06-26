Долговая нагрузка на россиян стала минимальной за три года

Долговая нагрузка на россиян в январе–мае снизилась до минимума с 2016 года. Об этом свидетельствуют расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), проведенные для «Известий». По данным Росстата, в начале года реальные денежные доходы россиян выросли на 2,5%. В результате платежи по кредитам стали съедать меньшую долю дохода. Однако, по мнению экспертов, главный вклад в снижение долгового бремени внесло списание безнадежных долгов и снижение ставок.

Долговая нагрузка на россиян стала минимальной с 2016 года, подсчитали в ОКБ на основе данных более 320 млн кредитных историй. В январе–мае на оплату кредитов уходило 35% доходов россиян, в 2017 году кредиты «съедали» 38% доходов, а в 2016 году — 40%.

В прошлом году реальные денежные доходы россиян снижались, отмечали эксперты Аналитического центра при правительстве. В то же время в 2017 год рост реальных зарплат ускорился до 3,5%. Уже в начале 2018 года Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов на 2,5%. Это сказалось на долговой нагрузке: даже при стабильных тратах на обслуживание кредита они стали составлять меньшую долю зарплаты.

При этом средний платеж по кредиту на одного заемщика за два года вырос на 2,2% — до 14,06 тыс. рублей. А количество кредитов в расчете на одного заемщика увеличилось с 1,69 до 1,75, показали расчеты ОКБ. По данным ЦБ, общая задолженность россиян составляет 12,76 трлн рублей, из них 818,56 млрд рублей — просроченная задолженность.

Сокращение долговой нагрузки может быть связано со списанием безнадежных кредитов, отметил заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. Определенная часть задолженности никогда не будет погашена и банки могут пойти на списание таких кредитов в ущерб собственному бюджету, пояснил эксперт.

Снижение доходов россиян в последние несколько лет вынудило банки осторожнее выдавать кредиты, добавил советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов. Он подчеркнул, что в результате часть клиентов, которым банки отказали в кредиты, перешла в МФО, а их отчетность менее прозрачна.

В целом за сопоставимые периоды трех последних лет на рынке прослеживается динамика роста числа кредитов у клиентов МФО, аналогичный показатель по клиентам банков довольно стабилен и практически не меняется за это же время, отметил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. В 2016 году на одного клиента банка приходилось 1,7 кредита, в 2018 году — 1,72. В то же время, если в 2016 году на клиента МФО приходилось 1,15 кредита, то в 2018 году — уже 1,35. Если у клиента в одно и то же время есть кредиты банков и займы МФО, то в среднем у него 3,49 кредитных продукта, добавил Олег Лагуткин.

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ, банки снижали и ставки по потребительским кредитам, а это сказывается на их окончательной сумме и общем показателе задолженности всех граждан, пояснил Андрей Люшин. Кроме того, россияне постепенно погашают старые долги, отметил Сергей Хестанов. В то же время, по мнению эксперта, снижение ставок коснулось в основном сегмента ипотечного кредитования.

Долговая нагрузка снижается, несмотря на рост ежемесячного платежа. За три года по всем видам кредитования был зафиксирован легкий восходящий тренд величины ежемесячного платежа, подчеркнул Олег Лагуткин. Исключение составила ипотека, по которой в 2016 году сумма ежемесячного платежа снизилась, а затем восстановилась до прежнего уровня, пояснил эксперт. Это может быть связано с рефинансированием жилищных кредитов по более привлекательным ставкам.

По итогам 2018 года можно рассчитывать на дальнейшее снижение долговой нагрузки. По прогнозу Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2018 году доходы россиян в реальном выражении вырастут на 6%, а в номинальном на 9% — до 60 трлн рублей. По прогнозу ЦБ, только зарплаты бюджетников в среднем вырастут на 13-15%, превысив инфляцию в 3,5 раза. В то же время ключевая ставка остается неизменной, а банки постепенно снижают ставки по займам, чтобы привлекать клиентов и наращивать кредитный портфель. Драйвером рынка остается сегмент ипотечного кредитования, где ставки снижаются активнее как за счет госпрограмм, так и за счет сотрудничества банков с застройщиками.