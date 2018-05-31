Персональный дефолт

Девять тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей признали банкротами в I квартале 2018 года. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Федресурса». По прогнозам экспертов, к концу года число банкротов вырастет еще на 50–60%. При этом в России меньше несостоятельных граждан, чем в других странах.

По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей («Федресурс»), в I квартале 2017 года банкротами признали 6 тыс. россиян, за аналогичный период 2018 года показатель вырос до 9 тыс. человек. Для сравнения: в I квартале 2015 года 446 граждан и ИП стали банкротами, а в I квартале 2016-го — уже 2 тыс.

По данным «Федресурса», в целом за 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 658. В 2015 году, когда был принят закон о банкротстве физических лиц, были признаны несостоятельными 2418 человек. В Национальном центре банкротств подтвердили эти данные.

По данным руководителя юридической компании «Стопдолг» Алексея Демина, суды в 70% случаев признают граждан и ИП банкротами и чаще всего долги списываются.

Справка «Известий» Обратиться с заявлением о банкротстве может заемщик с суммой долга свыше 500 тыс. рублей. Сейчас процедура предусматривает два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

Граждане все активнее пользуются институтом банкротства, отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. Повышается осведомленность населения, наблюдается рост финансовой грамотности в целом, понимание сути законодательных изменений последнего времени, пояснил он. Кроме того, для закредитованного клиента банкротство — один из наиболее простых и быстрых способов освободиться от долгового бремени, а судебная практика складывается в пользу такого заемщика: решение о полном списании долгов сейчас принимается в 90% случаев, рассказал Станислав Витвицкий.

Банкротство выгодно как добросовестным должникам, так и кредиторам, считает руководитель налоговой практики «КСК групп» Дмитрий Водчиц. Банкам оно позволяет избавиться от безнадежных долгов, распустив резервы, а должникам — списать долг.

По прогнозам Дмитрия Водчица, к концу года число банкротов в России увеличится на 50–60%. Граждане будут активно обращаться в суды, чтобы списать долги. По прогнозам Алексея Демина, показатель вырастет на 50–70%. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года в России 702,8 тыс. потенциально финансово несостоятельных людей. За год их количество выросло на 6%.

— Рост числа банкротств в России вызывает обоснованные опасения у финансовых организаций, — отметил директор департамента взыскания проблемной задолженности физических лиц Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Медведев. — Это вынуждает нести дополнительные расходы, ужесточать политику по выдаче кредитов.

Но благодаря банкротству люди получают «перезагрузку» и могут начать новую, более ответственную жизнь, не скрываясь больше от кредиторов и госорганов, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Для экономики и для граждан это позитивный момент. Негативный аспект связан с дальнейшей социализацией банкротов, восстановлением к ним доверия, указала она. Вторая потенциальная опасность, последствия которой оценить пока трудно, касается капитала банков при дальнейшем росте числа банкротов — он будет уменьшаться, добавила эксперт.

Несмотря на внушительный рост числа банкротов, в России меньше несостоятельных граждан среди всего населения, чем в других странах. Так, по данным экспертов «Федресурса», в РФ в 2017 году их доля составила лишь 0,02%. В США 0,3% банкротов среди населения. В Чехии — 0,18%, в Германии — 0,11%.