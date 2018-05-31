Персональный дефолт
Девять тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей признали банкротами в I квартале 2018 года. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Федресурса». По прогнозам экспертов, к концу года число банкротов вырастет еще на 50–60%. При этом в России меньше несостоятельных граждан, чем в других странах.
По данным Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей («Федресурс»), в I квартале 2017 года банкротами признали 6 тыс. россиян, за аналогичный период 2018 года показатель вырос до 9 тыс. человек. Для сравнения: в I квартале 2015 года 446 граждан и ИП стали банкротами, а в I квартале 2016-го — уже 2 тыс.
По данным «Федресурса», в целом за 2017 год банкротами были признаны 29 876 граждан и ИП, в 2016 году — 19 658. В 2015 году, когда был принят закон о банкротстве физических лиц, были признаны несостоятельными 2418 человек. В Национальном центре банкротств подтвердили эти данные.
По данным руководителя юридической компании «Стопдолг» Алексея Демина, суды в 70% случаев признают граждан и ИП банкротами и чаще всего долги списываются.
Граждане все активнее пользуются институтом банкротства, отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. Повышается осведомленность населения, наблюдается рост финансовой грамотности в целом, понимание сути законодательных изменений последнего времени, пояснил он. Кроме того, для закредитованного клиента банкротство — один из наиболее простых и быстрых способов освободиться от долгового бремени, а судебная практика складывается в пользу такого заемщика: решение о полном списании долгов сейчас принимается в 90% случаев, рассказал Станислав Витвицкий.
Банкротство выгодно как добросовестным должникам, так и кредиторам, считает руководитель налоговой практики «КСК групп» Дмитрий Водчиц. Банкам оно позволяет избавиться от безнадежных долгов, распустив резервы, а должникам — списать долг.
По прогнозам Дмитрия Водчица, к концу года число банкротов в России увеличится на 50–60%. Граждане будут активно обращаться в суды, чтобы списать долги. По прогнозам Алексея Демина, показатель вырастет на 50–70%. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года в России 702,8 тыс. потенциально финансово несостоятельных людей. За год их количество выросло на 6%.
— Рост числа банкротств в России вызывает обоснованные опасения у финансовых организаций, — отметил директор департамента взыскания проблемной задолженности физических лиц Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Медведев. — Это вынуждает нести дополнительные расходы, ужесточать политику по выдаче кредитов.
Но благодаря банкротству люди получают «перезагрузку» и могут начать новую, более ответственную жизнь, не скрываясь больше от кредиторов и госорганов, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Для экономики и для граждан это позитивный момент. Негативный аспект связан с дальнейшей социализацией банкротов, восстановлением к ним доверия, указала она. Вторая потенциальная опасность, последствия которой оценить пока трудно, касается капитала банков при дальнейшем росте числа банкротов — он будет уменьшаться, добавила эксперт.
Несмотря на внушительный рост числа банкротов, в России меньше несостоятельных граждан среди всего населения, чем в других странах. Так, по данным экспертов «Федресурса», в РФ в 2017 году их доля составила лишь 0,02%. В США 0,3% банкротов среди населения. В Чехии — 0,18%, в Германии — 0,11%.