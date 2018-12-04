Своя ноша тянет: займы в МФО съедают почти четверть дохода должника

Россияне стали больше занимать в МФО, и вместе с ростом суммы долга резко увеличилась нагрузка на семейный бюджет, показали расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) для «Известий». По итогам III квартала средний размер микрокредита вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом и составил 9,9 тыс. рублей. Долговая нагрузка увеличилась с 18 до 24%, то есть теперь на погашение микрозаймов в среднем уходит почти четверть дохода гражданина. Многим проще обратиться в МФО, нежели в банк, поскольку здесь не поинтересуются кредитной историей и не станут подтверждать доход, говорят эксперты.

Микрокредиты набирают популярность среди россиян. По данным на конец III квартала, за год средняя сумма займа в этом сегменте выросла на 43% — с 6,9 тыс. до 9,9 тыс. рублей. На одного должника приходится 1,5 займа, в прошлом году было 1,3. Число выданных кредитов выросло незначительно, в пределах 1%, и составило чуть более 1 млн штук, а вот общий объем увеличился на 24% и достиг 9,5 млрд рублей. Это немного по сравнению с рынком банковского кредитования, но особое внимание обращает на себя рост показателя долговой нагрузки (ПДН). На конец III квартала в среднем заемщик МФО отдавал на обслуживание кредита 24% своих доходов, а годом ранее — только 18%.

Банки ужесточили требования к заемщикам, и МФО стали чаще выдавать кредиты, этим и объясняется рост долговой нагрузки, полагает зампред Локо-банка Андрей Люшин. Чаще всего МФО не интересуется ни кредитной историей заемщика, ни его заработком, ни наличием других кредитов или просроченной задолженности, отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Значительная часть россиян чрезвычайно закредитована, имеет низкие или неподтвержденные доходы, и получение займа в обычном банке представляет для них немалую сложность, отметил эксперт.

Как отмечается в «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ за II–III кварталы 2018 года, среднее значение долговой нагрузки на россиян составляет 41% (в 2017 году — 42%). Как пояснила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, планируется ограничить ПДН и для банков, и для МФО на уровне 50%. Кроме того, она отметила, что сейчас рынок микрокредитования занимает всего 1,6% от общего объема выдаваемых в России займов.

В этом году Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку. И хотя рост был небольшим — всего 0,25 п.п. — условия на рынке изменились, и банки стали увеличивать проценты по кредитам. На этом фоне МФО могут включиться в борьбу за заемщика. Как пояснил Алексей Коренев, у них есть пространство для маневра: такие компании могут снизить ставку быстрее, чем классические банки.

Кроме того, как ранее сообщали «Известия», с октября 2019 года банки должны будут оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита от 10 тыс. рублей. В течение года, до октября 2020-го, для займов менее 50 тыс. рублей можно будет не подтверждать доход. Однако это значительное ужесточение правил и еще одна причина обратиться в МФО, если кредитная история и большое количество займов не позволяет претендовать на ссуду в банке.

При этом регулятор не видит явных предпосылок для перетока клиентов из банков в МФО. Как отмечал представитель ЦБ, для микрокредитов действуют приближенные к банкам требования. Так, для займов «до зарплаты» есть ограничения по пролонгации (не более семи раз за год) и по количеству выдач (не более 10 штук). Однако соблюдать правила будут только лицензированные игроки, а, как отметил Алексей Коренев, каждый второй рубль, выданный через систему микрокредитования, выдается нелегалами.