Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов

С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Причем информацию об уровне дохода нужно будет подтвердить — сейчас это необходимо лишь при согласовании крупных кредитов. Впрочем, до октября 2020 года для займов на сумму до 50 тыс. рублей и автокредитов будет действовать упрощенный порядок выдачи. В этот период для расчета долговой нагрузки будет использоваться уровень дохода, указанный заемщиком в заявлении, — иными словами, его можно будет не проверять. В целом новация снизит уровень закредитованности населения, но увеличит время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков, полагают участники рынка. Издержки кредитные организации переложат в цены услуг, и ставки из-за этого могут вырасти.

Не допустить перегрузок

В октябре 2018 года в силу вступил нормативный акт Банка России, который обяжет финансовые организации с 1 октября 2019-го проверять кредитную нагрузку потенциального заемщика при выдаче займа от 10 тыс. рублей или увеличении кредитного лимита по карте. Показатель планируется использоваться для установления надбавок к коэффициентам риска. Будет влиять он и на норматив достаточности капитала банка — в зависимости от уровня риска финансовая организация обязана создавать резервы по кредитам. Например, для ипотеки с маленьким первым взносом действует надбавка в размере 200% — значит резервы нужно создать в размере 200% от суммы займа. Для банка это расходы, а стало быть, кредитовать рискованного заемщика невыгодно.

Долговая нагрузка — показатель payment-to-income (PTI) — фиксирует, какую часть дохода гражданин тратит на погашение долгов ежемесячно. На 1 октября 2018 года средний PTI в России составлял 23,55%, пояснил «Известиям» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Годом ранее PTI составлял 24,67% — то есть нагрузка на россиян немного уменьшилась. Но произошло это, вероятно, благодаря снижению ставок по займам: кредитов не стало меньше, но по ним стали меньше платить.

Предельный PTI — 50%, считает Алексей Волков. Для комфортной жизни с таким долгим кредитом, как ипотека, нагрузка должна быть не более 30%. Иначе возможны длительные финансовые перегрузки и даже дефолт. По словам эксперта, сейчас в России 12,5% заемщиков отдают в погашение долгов более половины своего месячного дохода.

Временные меры

Чтобы оценивать PTI, банки будут обязаны не только запросить у заемщика документы, но и проверить содержащуюся в них информацию. Как пояснили в ЦБ, кредитные организации должны учитывать все обязательства клиента, включая долги по другим кредитам и займам. Эти сведения они смогут получить в бюро кредитных историй. Данные о доходе также нужно будет проверить, однако — не для всех ссуд. Обычно гражданин сам указывает в заявлении на кредит, каков его средний уровень дохода.

Сейчас кредиторы запрашивают как минимум справку с работы должника и его собственную информацию о доходах, пояснил Алексей Волков. Сведения проверяют лишь при оформлении крупных ссуд — ипотеки, автокредита или крупного потребительского займа. Данные БКИ банки также запрашивают, но лишь при наличии письменного согласия должника, отметил эксперт.

На переходный период до октября 2020 года регулятор сохранит упрощенный порядок выдачи займов на сумму до 50 тыс. рублей и для автокредитов, сообщил представитель ЦБ. Принимая решения о выдаче, при расчете PTI банки смогут учитывать доход, указанный самим заемщиком в заявлении. Более широкие исключения, например, упрощенная выдача кредитов до 100 тыс. рублей, могут привести «к недооценке долговой нагрузки и росту системных рисков», полагают в Центробанке. Пока предполагается, что после 2020 года подтверждать доходы нужно будет, даже если клиент запросит кредит на 10 тыс. рублей.

— Внедрение в банковскую практику единого подхода к расчету долговой нагрузки должно улучшить оценку риска заемщиков со стороны банков и затормозить рост закредитованности граждан, — сказал «Известиям» представитель регулятора.

Расходы для маленьких

Предложенные меры — это существенное ужесточение требований и процедуры кредитования как для банков, так и для клиентов, считает первый зампред Локо-банка Ирина Григорьева. Все крупные игроки розничного рынка кредитования — как банки, так и МФО — уже выстроили качественные процедуры, используют сведения бюро кредитных историй и могут с достаточной степенью точности оценивать риск и платежеспособность клиента, полагает эксперт. Это позволяет принимать решение о выдаче займа быстро и обходиться без бумажной волокиты. Новация же вынудит кредитора запрашивать сведения о доходе заемщика на бумаге, добавила Ирина Григорьева.

Из-за новых правил издержки банков вырастут, а значит, увеличатся и ставки по кредитам, полагает первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. Однако больше пострадает оперативность и технологичность при принятии кредитных решений, отметила Ирина Григорьева.

Небольшие кредиты, которые на первом этапе можно будет выдавать по упрощенной схеме, не несут повышенных рисков ни для банка, ни для заемщика, пояснил Сергей Хотимский. Спрос на такие займы высок, но банки не готовы предлагать продукты на маленькие суммы, прежде всего из-за низкой окупаемости, подчеркнул младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Например, с кредита на 50 тыс. рублей под 20% годовых сроком на полгода банк получит 5 тыс. рублей, и часть этих денег уйдет на обслуживание кредита и текущие расходы.

Микрофинансовые организации (МФО), где ставки выше, а риски для заемщика больше, традиционно предлагают кредиты на сумму меньше 50 тыс. рублей. Такие займы меньше распространены в банках, согласна старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева.

Однако регулятор не видит явных предпосылок для перетока клиентов из банков в МФО, отметил представитель ЦБ. Для микрокредитов действуют приближенные к банкам требования по формированию резервов и расчету достаточности капитала, пояснили в регуляторе. Например, для займов «до зарплаты» есть ограничения по пролонгации (не более семи раз за год) и по количеству выдач (не более 10 штук).