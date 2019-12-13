Процентный остаток: что даст россиянам рекордно низкая ключевая ставка

В уходящем году значительно подешевели основные банковские продукты: потребкредиты — на 2,3 п.п., до 13,7%, вклады — на 1,1 п.п., до 4,9%, ипотека — на 0,4 п.п., до 9,4%, говорится в статистике на сайте ЦБ . Это связано со снижением Банком России ключевой ставки, в пятый раз за год такое решение было принято 13 декабря — показатель уменьшили до 6,25%. Он закрепился на уровне ниже значения «докризисного» 2014 года . Банки хоть и ожидали сокращения ключевой в декабре, но не закладывали новую цифру в свои тарифы — они сосредоточились на новогодних предложениях, сообщили «Известиям» в крупнейших финорганизациях.

В пятый раз

Очередное снижение ключевой ставки связано с замедлением инфляции, которое происходит быстрее запланированного, сказано в релизе совета директоров ЦБ по итогам заседания. В регуляторе ожидают, что по итогам 2019-го рост цен будет в диапазоне 2,9–3,2%, но уже в следующем году он вернется к целевому интервалу 3,5–4% . Инфляция уменьшается в связи с сокращением стоимости товаров, замедлением роста цен в странах — торговых партнерах и со снижением инфляционных ожиданий россиян, считают в регуляторе.

По итогам 2019-го прирост ВВП приблизится к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ — 0,8–1,3%, ожидают в Банке России . Там пояснили: во второй половине года в стране повысились инвестиционная активность и темпы оборота розничной торговли, а также выросли капитальные расходы бюджета — в связи с реализацией нацпроектов. Они продолжат вносить существенный вклад в экономический рост и в ближайшие годы, а в 2020-м увеличение ВВП составит уже 2–3%, ожидают в Центробанке.

ставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Хотя инфляция снижается быстрее ожидаемого, риск ускорения роста цен несет инвестирование средств из Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП, опасаются в регуляторе . В связи с этим совет директоров ЦБ пообещал, что «будет оценивать» возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

Годовые итоги

За прошедший год ставка снизилась на 1,5 п.п. — еще в июне она составляла 7,75%. В прошлый раз, в октябре, ЦБ уменьшил показатель сразу на 0,5 п.п — до 6,5%. Ниже, чем сейчас, ставка была только в феврале 2014 года — еще до воссоединения Крыма с Россией, последовавших санкций, девальвации курса рубля и экономического кризиса.

Вслед за ключевой ставкой за последний год значительно снизились проценты по кредитам и депозитам, следует из статистики на сайте регулятора. Средневзвешенная ставка по потребкредитам сроком до одного года упала на 2,3 п.п., с почти 16% в январе до 13,7% в октябре (последний отчетный период). Выгода от открытия вкладов сроком на один год уменьшилась не такими быстрыми темпами — всего на 1,1 п.п., с 6% в январе до 4,9% в октябре 2019 года. Еще медленнее дешевеет ипотека: средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в январе составляла 9,88%, а в октябре она снизилась лишь до 9,4%.

Обычно финансовые организации либо закладывают в свои продукты предстоящее снижение ключевой ставки, либо принимают такое решение сразу после сигналов ЦБ. В банках из топ-40 «Известиям» рассказали, что последний раз снижали ставки в ноябре 2019-го, а в декабре кредитные организации были сосредоточены на предновогодних акциях по основным продуктам.

ставка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Например, Совкомбанк в ноябре предложил открыть вклад «Зимний праздник с Халвой» на 6 или 12 месяцев со ставкой 6,3%, Россельхозбанк в декабре запустил акцию «Новогодняя», по которой можно взять потребкредит от 7,5%, а Ак Барс Банк ввел скидки по ипотеке по программе «Зимняя сказка» с предложением по жилищному кредиту от 7,99% для всех заемщиков. В ОТП Банке сообщили, что в конце ноября временно снижали ставки по POS-кредитам в связи с «черной пятницей».

Акции будут действовать до нового года, а в I квартале 2020-го возможно дальнейшее снижение тарифов по основным продуктам вслед за смягчением кредитно-денежной политики Банка России, отметили в финансовых организациях.

Инфляционная угроза

Основной причиной уменьшения ключевой ставки в течение 2019 года была низкая инфляция, отмечали в ЦБ. Прогноз Банка России по росту цен на конец 2019 года также постепенно сжимался с максимальных 4,7% в июне до нынешних минимальных 2,9% . Однако министр экономического развития Максим Орешкин 12 декабря заявил, что в следующем году ожидает этот показатель на значительно более низком уровне — 2,5%. По его мнению, экономическая ситуация в первом полугодии 2020-го «потеряна» из-за недостаточно решительной денежно-кредитной политики.

Инфляция в первом полугодии 2020 года действительно может замедлиться до 2,5%, а по итогам всего следующего года оказаться в диапазоне 2,5–3%, что гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, считает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. По его словам, в этих условиях Банку России было бы логично продолжить снижать ключевую ставку.

— Нынешний уровень в 6,5% находится внутри нейтрального диапазона (6–7%), монетарная политика регулятора не влечет за собой ни ускорения, ни замедления инфляции — то есть снижать ключевую ставку сейчас нет необходимости, — поспорил главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Рубли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако, по его ожиданиям, регулятор пересмотрит нейтральный диапазон до 5–6% в 2020 году, что позволит ему действовать более решительно, доведя уровень ключевой до 5,5% в III квартале 2020-го.

Процентные ставки по кредитам уже находятся на достаточно низком уровне, так как рынок закладывает в свои прогнозы снижение показателя ЦБ до уровня 5,5–5,75% в следующем году, отметил директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев . Он ожидает, что в связи с этим кредитная активность начнет восстанавливаться в начале I квартала 2020 года.