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В ЦБ заявили о сохранении потенциала для снижения кредитных ставок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Центробанке (ЦБ) считают, что потенциал для снижения кредитных ставок еще сохраняется. Об этом рассказала журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 13 декабря, во время пресс-конференции.

«По нашим оценкам, пока сохраняется некоторый потенциал дальнейшего снижения кредитных ставок. Мы будем оценивать, как происходит дальнейшая подстройка денежно-кредитных условий, как постепенно изменяются процентные ставки на разных сегментах рынка, как изменяются денежно-кредитные показатели, как это будет отражаться далее на экономических показателях и динамике цен», — цитирует Набиуллину «РИА Новости».

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Кроме того, она отмечает, что накопленный эффект от снижения ключевой ставки будет проявляться в течение всего 2020 года. На данный момент, регулятору необходимо время для оценки целесообразности дальнейшего снижения. Однако такие возможности, по словам Набиуллиной, у Банка России существуют.

Ранее в этот же день ЦБ снизил ключевую ставку с 6,5% до 6,25%.

5 декабря директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин заявил, что ЦБ предпочитает изменять ключевую ставку постепенно — на 25 базисных пунктов. Таким образом, регулятор получает возможность более плавно калибровать денежно-кредитную политику с учетом поступающей информации.

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России представляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней. Кроме того, этот показатель — максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

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