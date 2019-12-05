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В ЦБ заявили о постепенном изменении ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный банк России предпочитает изменять ключевую ставку постепенно — на 25 базисных пунктов, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин в четверг, 5 декабря.

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«Здесь установка следующая: при прочих равных, если ситуация развивается в рамках базового прогноза, предпочтение Банка России состоит в том, чтобы уточнять уровень ключевой ставки постепенно», — отметил Заботкин.

По его словам, 0,25 процентного пункта — предпочтительный шаг, с помощью которого можно оценить воздействие уже принятых решений на денежно-кредитные условия и на экономику в целом. Таким образом, регулятор получает возможность более плавно калибровать денежно-кредитную политику с учетом поступающей информации.

«Вместе с тем, если поступающие данные влекут за собой значительные изменения прогноза, то у совета директоров всегда есть возможность учесть более значительное изменение прогноза и через более значительное изменение ключевой ставки. То есть здесь есть тесная связь между масштабом изменения прогноза и масштабом изменения ключевой ставки», — отметил Заботкин.

25 базисных пунктов он назвал величиной, соразмерно тем данным и тем масштабам изменения прогноза, которые обычно происходят. По его мнению, более мелкие изменения не будут иметь достаточного влияния на экономику.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 13 декабря.

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта. В последний раз ставка повышалась в декабре 2018 года, чтобы «предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России».

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России представляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней. Кроме того, этот показатель — максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

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