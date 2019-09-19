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Райффайзенбанк раскрыл данные о количестве выданных онлайн-кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 40% потребительских кредитов, выданных клиентам Райффайзенбанка с января по июль 2019 года, были оформлены онлайн. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», эта цифра в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В банке связывают рост доли онлайн-канала в привлечении клиентов с рядом значительных изменений, которые были внесены в витрину кредитных продуктов онлайн-банка. Например, в мае этого года клиенты смогли пользоваться функцией обмена документами с цифровой подписью. По словам начальника отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Варвары Курниковой, в ближайшее время в мобильном банке появится еще больше удобных функций и сервисов.

Руководитель дирекции по обслуживанию физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер ранее заявлял, что на сегодняшний день цифровые каналы играют ключевую роль в стратегии развития розничного банка.

«Все процессы строятся как цифровые, и они должны быть максимально быстрыми, бесшовными и автоматизированными», — отметил он на конференции «Стратегия розничного бизнеса – 2020», проходившей 19–20 сентября в Москве.

Он также подчеркнул, что клиентам в среднем требуется от 6 до 12 месяцев, чтобы адаптироваться и начать активно пользоваться мобильным банком.

В апреле Райффайзенбанк объявил о запуске программы расширенного рефинансирования кредитов под залог недвижимости. По ее условиям, заемщики смогут рефинансировать до пяти кредитов сторонних банков под залог приобретаемой, имеющейся в собственности или строящейся квартиры по ставке 10,99% при условии, что хотя бы один из кредитов — ипотечный.

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