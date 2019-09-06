Нейтрализация ставки: ЦБ распрощался с жесткой кредитной политикой

Ключевая ставка впервые с 2014 года опустилась до 7% — такое решение принял совет директоров ЦБ на заседании 6 сентября . Показатель отражает уменьшение инфляционных рисков и стабилизацию экономической ситуации, считают эксперты. Сентябрьское снижение ожидалось рынком, крупнейшие банки даже заложили его в свои проценты по вкладам и займам еще в августе , рассказали «Известиям» в кредитных организациях. Дальнейшее уменьшение показателя возможно, но более осторожными темпами, прогнозируют аналитики.

Рекордная ключевая

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7% на заседании 6 сентября 2019 года. Решение связано с замедлением инфляции, которая по итогам года ожидается на уровне 4 – 4,5% , сказано в пресс-релизе регулятора по итогам заседания. Рост цен в августе притормозился из-за продолжающегося снижения потребительского спроса. Смягчение денежно-кредитной политики создает условия для дальнейшего уменьшения тарифов по депозитам и кредитам для населения и бизнеса, подчеркнули в Банке России. В пресс-релизе отмечается, что займы бизнесу увеличиваются, а темпы роста ссуд физлицам уменьшаются — таким образом, финрынок развивается здраво.

О том, что для финансовой стабильности нет рисков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила и на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

цб Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— После пяти лет движения от жесткой к умеренно жесткой и далее к нейтральной денежно-кредитной политике мы наконец вошли в область значений ключевой ставки, которую мы расцениваем как вероятный диапазон нейтральной ставки , — заявила председатель регулятора.

Вместе с тем экономика растет хуже, чем ожидалось: это связано со снижением спроса на российские товары за границей из-за замедления мировой экономики, а также со слабой деловой активностью внутри страны, отметил Центробанк . Из-за стагнации располагаемых доходов населения падают обороты розничной торговли. Из-за этого регулятор снизил прогноз по приросту ВВП по итогам 2019 года до 0,8 – 1,3%.

В последний раз на уровне 7% ключевая ставка была пять лет назад. В конце 2014 года резко упали цены на нефть, а также начали вводиться антироссийские санкции — тогда ЦБ перешел к плавающему курсу рубля, нацвалюта обвалилась, а инфляция подскочила, напомнил аналитик Fitch Александр Данилов. Реагируя на эти события, Банк России в декабре 2014-го поднял ключевую до 17%, отметил он.

цб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С того времени для стабилизации российской экономики было принято новое бюджетное правило: раньше в казну закладывалась средняя стоимость нефти за несколько предыдущих лет, а теперь цена за баррель зафиксирована на уровне $40, пояснил Александр Данилов. Россия больше не полагается на сохранение высоких цен на углеводороды, а если они все-таки оказываются выше, то Минфин на дополнительные доходы покупает валюту и восполняет потраченные во время кризиса резервы, рассказал он. В результате бюджет более защищен и рубль менее подвержен колебаниям в случае изменения рыночных цен на нефть, объяснил аналитик Fitch. Он добавил, что постепенное снижение ключевой ставки отражает уменьшение инфляционных рисков и относительно устойчивую экономическую ситуацию.

Тем не менее в сложнейших условиях мировой экономической конъюнктуры действия одного лишь регулятора, даже если допустить ультраагрессивное снижение ставки до уровней 5 – 6%, вряд ли сможет запустить быстрый рост отечественной экономики , считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он считает, что страна должна развиваться за счет структурных реформ, эффективной реализации нацпроектов и импульса со стороны госинвестиций.

ЦБ притормозит

Банк России снова допустил возможность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний . Однако аналитики крупнейших российских кредитных организаций сдержанно относятся к этой перспективе, следует из опроса «Известий». Дальнейшая стратегия останется консервативной и ожидать еще одного снижения до начала 2020 года не стоит, считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. До сих пор нет определенности по инвестиционной стратегии Фонда национального благосостояния: вложение во внутренние проекты может иметь негативные последствия для роста цен, считает он.

цб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ключевая ставка напрямую связана с инфляцией, которая может опуститься ниже прогнозов регулятора в нынешнем году, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Этому способствует слабая экономическая активность, в том числе — из-за внешних факторов и торговых войн. У регулятора остается достаточно маневра для снижения ключевого показателя еще на 25 б.п ., считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его прогнозу, уровень ключевой ставки на конец 2019 года будет в диапазоне 6,75–7%. Уже к середине 2020 года Банк России может опустить ставку до 6,5% , считают аналитики ВТБ.

Заложили в тарифы

В крупнейших российских банках ожидали снижения ставки , рассказали там «Известиям» еще до заседания ЦБ. Сентябрьское решение регулятора уже закладывалось в формирование процентов по кредитам и депозитам, отметили представители финансовых организаций.

цб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Сбербанке ставки по потребительским займам начали корректироваться с 6 августа, рассказали «Известиям» в пресс-службе. Максимальное снижение произошло на 1,5 п.п., минимальная ставка опустилась до 11,4%, подчеркнули там. В Ак Барс Банке сообщили, что предложения по ипотеке в последний раз менялись 2 сентября, наименьший процент опустился до 8,8%. Последнее снижение ставок по вкладам в Почта Банке произошло в августе и составило 0,2 п.п., рассказали в пресс-службе. Больше всего на ключевую реагирует ипотека, добавили банковские аналитики: в Газпромбанке ставки по жилищным кредитам 27 августа снизились на 0,2–0,5%, в «Открытии» — 14 августа на 0,1–0,3%, в Промсвязьбанке — 12 августа на 0,6%, в Росбанке — 2 сентября на 0,5%, говорилось в пресс-релизах этих кредитных организаций.