Угол надзора: форекс-дилеры работают вопреки запрету ЦБ

Крупнейшие международные форекс-дилеры — Alpari Forex, Forex Club и Instaforex — продолжают работать в России, несмотря на то, что в конце прошлого года ЦБ лишил их местные представительства лицензий . Хоть им и запрещено привлекать средства россиян, они принимают деньги с российских карт на счета, рекламируются и обзванивают клиентов. В пресс-службах дилеров «Известиям» пояснили, что действуют от имени иностранных юрлиц, не подпадающих под российское законодательство. В ЦБ сказали, что смогут бороться с игроками форекс-рынка после принятия закона о блокировке мошеннических сайтов.

Танталовы муки

В декабре 2018 года ЦБ из-за неоднократных нарушений законодательства отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров — «Альпари Форекс» (бренд Alpari), «Телетрейд Групп» (TeleTrade), «Форекс Клуб» (Forex Club), «Фикс Трейд» (Instaforex) и «Трастфорекс» (TrustForex).

Формально организации выполнили предписания ЦБ : они закрыли представительства в России и рассчитались с клиентами. Однако на практике три из них из РФ не ушли. Alpari, Forex Club и Instaforex продолжают активно работать на рынке: деньги с российской карты можно беспрепятственно зачислить на счет дилера через онлайн-кабинет («Известия» провели такой эксперимент), компании рекламируют свои продукты в интернете, обзванивают клиентов, ведут аккаунты в соцсетях.

Форекс_2 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В ЦБ «Известиям» сообщили, что скорее всего эти компании привлекают средства россиян через иностранные организации с аналогичными наименованиями . Они не поднадзорны Банку России. Более эффективно бороться с ними регулятор сможет в том случае, если Госдума примет закон, позволяющий ЦБ блокировать мошеннические финансовые сайты, уточнили там.

В ФАС «Известиям» заявили, что деятельность форекс-дилеров, действующих на российском рынке без лицензии, должна квалифицироваться как незаконная. Ее пресечение относится к компетенции налоговых и правоохранительных органов. В ФНС «Известиям» предложили обратиться в ЦБ. В МВД оперативно не ответили на вопросы.

Собеседник «Известий» В Росфинмониторинге сообщил, что форекс-дилеры не являются субъектом профильного законодательства службы, хотя в перспективе они обязательно войдут в ее зону ответственности. Источник добавил, деятельность форекс-дилеров не урегулирована законом, при этом ранее рассматривались различные формы введения ее в правовое поле, вплоть до полного запрета . По его словам, беспрепятственная работа компаний с деньгами россиян относится скорее к проблемам проверки клиентов российскими банками.

В России сейчас лицензированы лишь четыре форекс-компании: «Финам Форекс», ВТБ Форекс, «ПСБ-Форекс» и «Альфа-Форекс». В Ассоциации форекс-дилеров (АФД) «Известиям» сообщили, что организациям без удостоверения ЦБ запрещено давать рекламу или обзванивать клиентов, однако ограничение регулярно нарушается.

Недавно ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за рекламу брокера Instaforex. После регистрации на официальном сайте Alpari корреспонденту «Известий» позвонили и предложили открыть счет и пройти бесплатный видеотренинг со специалистом компании.

В одну калитку

«Известия» обратились в пресс-службы форекс-компаний с вопросами, почему они продолжают работать на российском рынке вопреки отзыву лицензий и предписаниям регулятора. В Alpari сообщили, что пользоваться услугами компаний из иностранных юрисдикций российское законодательство не запрещает.

— Мы наблюдаем переток бывших клиентов «Альпари Форекс» в юрисдикцию союзной Белоруссии, в лицензированную Национальным банком Республики Беларусь компанию «Альпари Евразия», — сказал представитель дилера.

Российское представительство «Форекс Клуб» в установленные сроки прекратило свою деятельность на территории РФ, рассказали «Известиям» в компании.

— Наши материалы на русском языке направлены на поддержание контактов с клиентами из Белорусии, Украины и других стран СНГ , — пояснили там.

В пресс-службе Instaforex на вопросы «Известий» не ответили.

В колл-центрах Alpari, Forex Club и Instaforex сообщили, что договор с клиентами заключается от лица иностранных юрлиц, не подпадающих под российское регулирование. Alpari и Forex Club зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах, а Instaforex — на Британских Виргинских островах. Операторы компаний рассказали, что счета дилеров привязаны к зарубежным кредитным организациям — в Alpari пользуются услугами Ameriabank (Армения), в Forex Club и Instaforex — сетью международных банков.

Офисов в РФ у форекс-компаний нет. Клиенты обслуживаются из стран СНГ. Деньги из российских банков переводятся в целом свободно, но за рядом исключений. Так, Сбербанк отклоняет платеж в пользу Alpari при переводе через мобильное приложение, рассказали в колл-центре форекс-дилера. Транзакция в браузере через интернет-банк проходит без ограничений . В пресс-службе Сбербанка оперативно не ответили на вопрос «Известий» о работе с форекс-дилерами.

В колл-центре Instaforex на вопрос, есть ли у них аналогичные трудности, сообщили, что используют системы Forex Pay, Asia Pay и Accentpay, которые не вызывают проблем при работе у российских банков и платежных операторов.

Отзыв лицензии ЦБ у форекс-дилеров — это формальный шаг по очистке рынка, мало что изменивший на практике, считает партнер FMG Group Михаил Фаткин. По его мнению, у регулятора есть инструменты, чтобы реально пресечь их работу в России. Например, он может рекомендовать банкам особо тщательно проверять транзакции в адрес зарубежных компаний.

С учетом рисков и сложностей защиты клиентских интересов, целесообразно ограничить платежи в адрес нелицензируемых форекс-компаний со счетов в российских финансовых организациях, заявил «Известиям» представитель Альфа-банка Сергей Николюк.