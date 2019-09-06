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Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Основания для снижения Центробанком ключевой ставки до 7% — «на лицо». Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналистов, передает «РИА Новости».

«В первую очередь это более низкие темпы инфляции, чем мы ожидали», — пояснил министр. Он добавил, что Минфин ждет дальнейших решений ЦБ в этом направлении.

В пятницу, 6 сентября, совет директоров Банка России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25%, до уровня 7%.

Ставка снижена для стимуляции роста отечественной экономики при низкой инфляции и негативных внешних и внутренних факторах, заявил «Известиям» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его словам, 7% — это уровень апреля 2014 года, до кризиса, когда в декабре того же года ставка была поднята до 17%.

Снижение ставки произошло уже второй раз за последние три месяца. 26 июля ключевая ставка была понижена с 7,5 до 7,25%, а 14 июня — с 7,75 до 7,5% (впервые с марта 2018 года).

Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 25 октября.

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на семь дней. Также данный показатель — это максимальная ставка, по которой ЦБ принимает от финансовых организаций деньги на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции в стране.

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