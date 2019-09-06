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Экономист оценил последствия снижения ключевой ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снижение базовой ставки придаст рост российской экономике, рассказал «Известиям» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Ранее в пятницу, 6 сентября, совет директоров Центробанка впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до уровня 7%.

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ЦБ принял решение о снижении ставки на 0,25%, чтобы дать стимул для роста российской экономики в условиях низкой инфляции и негативных внешних и внутренних факторов, сказал Хохрин.

«Когда в стране происходит смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки, деньги становятся дешевле и финансовые организации реагируют на это созданием новых банковских продуктов — снижают ставки по депозитам и кредитам», — отметил генеральный директор «Иволга Капитал».

По его словам, снижение ставки влияет и на спрос, который повышается, так как цены плавно снижаются.

При этом он призвал не ждать, что цены на товары снизятся резко.

«7% — это уровень апреля 2014 года, до серьезных кризисных изменений, когда в декабре того же года пришлось поднять ставку до 17%», — заключил эксперт.

В июле ключевая ставка была понижена с 7,5% до 7,25%. Следующее заседание совета директоров состоится 25 октября.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка. По ней Банк России представляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней.

Кроме того, этот показатель — максимальная ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

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