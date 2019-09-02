Прямой эфир

Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах. При этом организации нарастили кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую проанализировали «Известия».

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»
Таким клиентам отказывают даже микрофинансовые организации

В НБКИ пояснили, что самое серьезное снижение произошло в регионах с большим показателем дефолтных (более 90 дней) просрочек выплат гражданами — в Калмыкии, Костромской и Вологодской областях, а также в Алтайском крае.

«Такая динамика связана с эффективностью мер ЦБ по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Банки более избирательно подходят к подбору заемщиков, выдавая деньги наиболее надежным и отказывая высокорисковым», — пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В то же время отмечается, что больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане.

С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что вводимые меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Таким образом, это будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.

Эксперты считают, что после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) кредитование жителей указанных субъектов сократится еще сильнее.

Подробнее — в материале «Известий»:

Не в пользу бедных: банки сократили выдачу займов в небогатых регионах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Названы плюсы и минусы идеи разрешить россиянам выкупать долги у банков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019