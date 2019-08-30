Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики разработало законопроект, который поможет серьезно облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

По сути, речь идет о списании кредита, поскольку долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера, пишет «Коммерсант» в пятницу, 30 августа. Если должник или другое лицо перечислит кредитору необходимую цену, то право требования перейдет к должнику и прекратится.

Предполагается, что данные условия будут применяться к долгам, по которым на момент заключения цессионного договора имеется просрочка не менее 30 календарных дней, и не будут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства либо банкротства.

В ведомстве уверены, что законопроект направлен на совершенствование баланса защиты интересов кредитора и должника.

Однако директор СРО МФО «МиР» Елена Стратьева полагает, что текущий вариант поправок — это прямые ворота к потребительскому экстремизму, поскольку законопроект может привести к массовым отказам от выплаты долгов.

«Получается, что всё, что нужно должнику, чтобы не платить, — это просто дождаться, когда кредитор под нормативным давлением вынужден будет освободить баланс и уступить долг», — пояснила эксперт.

Ранее в августе «Известия» писали, что с 1 октября 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Кредитование таких граждан обернется для финансовых организаций необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту.