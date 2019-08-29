Россияне берут кредит чтобы собрать ребёнка в школу

Некоторые россияне берут кредит на покупки к началу учебного года. Чаще всего в рассрочку приобретают мебель, компьютеры, верхнюю одежду и дорогие ранцы. Базовая «корзина родителя» обойдется в 3–5 тыс. рублей. В списке школьных товаров: обувь, форма, канцелярские товары и книги. «Средний чек» на покупки к школе может составлять 9–14 тыс. рублей.