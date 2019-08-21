В России может появиться «первосентябрьский капитал»

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал». В рамках программы семьям будут выделять деньги на сбор ребенка в школу. Пособие покроет траты на форму, рюкзак и канцтовары. Конкретная сумма финансовой поддержки пока неизвестна. В комитете по образованию уверены, что расходы на школу стали слишком высокими. По подсчетам депутатов, набор школьника обойдется минимум в 11 тыс. рублей.