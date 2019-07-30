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Названа минимальная стоимость канцелярского набора для школьника

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Средняя стоимость минимального канцелярского школьного набора в Москве составила 2600 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 5%. Но это официальная статистика, на деле собрать ребенка в школу выходит дороже. Один только рюкзак — это почти половина бюджета, не считая мелочей.

А если выбирать не самое дешевое, то в Москве даже минимум приближается к 5000 рублей. Подготовка к 1 сентября для многодетных семей обходится уже в серьезную сумму. В рейтинге дороговизны Москва и Петербург на первых местах, дешевле всего в Самаре. К сентябрю цены вырастут или же на прилавках может ничего не остаться. Где-то можно сэкономить, но важно, чтобы это не навредило ребенку.

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