Порядка 360 млн рублей направят на оснащение школ на Сахалине

В Сахалинской области 360 млн рублей направят на оснащение школ новым оборудованием, интернетом, а также на развитие образования в отдаленных районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства будут выделены до 2024 года в рамках нацпроекта «Образование». Субсидии из федерального бюджета пойдут на развитие трех направлений: «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», пишет ИА SakhalinMedia.

В регионе появятся экологические студии, мастерские агропромышленного профиля, мастерские картонажно-переплетного дела и декоративно-прикладного искусства. Для детского технопарка «Кванториум» закупят мобильный комплекс.

Ранее сообщалось о том, что власти Власти Сахалина в рамках национального проекта «Культура» планируют к 2024 году приобрести новое оборудование для 33 детских школ искусств.