Индекс первоклассника: подготовка к школе обойдется в 10 тысяч рублей

Покупка базового школьного набора — формы, обуви, канцелярских принадлежностей и рюкзака –– по данным «Платформа ОФД», обойдется родителям первоклассников-2019 более чем в 10 тыс. рублей. Отдельная статья затрат — праздничные букеты. К 1 сентября в Россию ввезли цветов на 500 с лишним миллионов рублей, самые крупные поставки пришли из Словакии, Литвы и Нидерландов. При этом из года в год всё большую популярность набирает акция «Дети вместо цветов», вырученные в ходе которой средства поступают в благотворительные фонды.

Сборы по минимуму

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия», продажи товаров к школе в период с 1 по 20 августа пока ниже, чем в прошлом году. Хотя средний чек на них выше. Так, наборов карандашей продано на 3% меньше, чем в прошлом году. При этом средний чек вырос на 12% — до 110 рублей за набор. Наборов ручек также продано меньше на 8%, а средний чек увеличился на 17%, составив 145 рублей. Пеналов продали на 3% меньше, а средний чек на них вырос на 15% — до 540 рублей.

В сегменте детской одежды специалисты компании зафиксировали ту же тенденцию: рубашек (блуз) для школьников купили на 20% меньше, зато средний чек вырос на 19% до уровня 1,1 тыс. рублей. Продажи детских брюк практически не изменились, став лишь на 3% ниже, а средний чек увеличился на 2%, поднявшись до уровня 840 рублей за пару.

По данным «Платформы ОФД», в июле–августе по всей стране выросли покупки готовых наборов для первоклассников. Они включают в себя комплект ручек, карандашей, кистей для рисования, тетрадей, альбома, точилки, цветной бумаги, детских ножниц и т. д. По данным компании, летом 2019 года таких наборов купили в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом средний чек на набор вырос на 5% и составил 650 рублей.

В пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» «Известиям» сказали, что цены на одежду для школьников, по сравнению с 2018 годом, не выросли.

— В этом году спрос на школьную форму превышает предложение. На рынке в данном сегменте достаточно высокая конкуренция, всё больше учебных заведений переходят на централизованный пошив формы на фабриках, поэтому мы решили сделать ставку на качество и не прогадали, — сказал представитель сети. — Предложили одежду для детей от известных фабрик, специализирующихся на школьной форме, бренды которых уже знакомы родителям.

Обувь представлена в меньшем объеме по сравнению с прошлым годом, но цены остались на прежнем уровне. По сравнению с 2018 годом, в магазинах сети отметили незначительный рост цен на канцелярские принадлежности. Это касается, в первую очередь, изделий из бумаги, так как подорожало сырье.

Представитель X5 Retail Group сказал «Известиям», что цены на большинство позиций в категории «товары для школьников», представленных в магазинах «Пятерочка», в целом остались на уровне прошлого года. При этом в торговой сети наблюдают небольшое повышение стоимости фломастеров и цветных карандашей, тогда как цена на пластилин и пеналы по сравнению с прошлым годом даже снизилась.

Стоимость минимального набора для школы в магазинах «Магнит» в нынешнем году составляет 313 рублей. В него входят: рюкзак, дневник, тетрадь 12 листов (10 шт.), набор обложек (10 шт.), пенал, набор чернографитных карандашей (3 шт.), набор шариковых ручек (4 шт.), набор цветных карандашей шесть цветов, набор фломастеров шесть цветов, набор ластиков (3 шт.), линейка 15 см. Окончательная стоимость набора зависит от личных предпочтений покупателей. В сети не уточнили, как стоимость минимального набора изменилась по отношению к прошлому году.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила «Известиям», что активные покупки товаров для детей к началу школьного года только начались. По ее словам, доходы у россиян, особенно в регионах, скромные, поэтому эксперты не ожидают хороших продаж. Родители будут покупать лишь базовый комплект: школьную форму в одном варианте, без смены. Закупки обуви будут также скромными, считает она.

Астры против орхидей

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в Россию цветы к 1 сентября ввезли из 11 стран. Больше всего из Словакии (на 285 млн рублей), Литвы (182 млн рублей) и Нидерландов (25 млн рублей). Из Европы везут в Россию розы, гвоздики, хризантемы и орхидеи. В этом году к классическому ассортименту добавились гладиолусы. Эквадор традиционно поставляет в Россию клумбовые розы с высоким стеблем, а Таиланд — растения для декоративного украшения букетов и орхидеи.

В Ассоциации российских флористов «Известиям» рассказали, что достойную конкуренцию зарубежным цветам смогут составить и отечественные. Особенно если учесть, что потратившиеся на подготовку к школе родители предпочитают экономить на букетах.

— Сейчас ассортимент выращиваемых в России цветов довольно богатый, — отметила президент Ассоциации Валентина Сафронова. — В Краснодарском крае прекрасно растет альстромерия и эустома, причем хорошего качества. В подмосковных питомниках выращивают розы разных сортов, правда, посадочный материал получают из Голландии. Под Калугой есть питомник, где выращивают французские розы с удивительным ароматом. Мокшанский питомник в Пензенской области поставляет прекрасные герберы.

По словам Валентины Сафроновой, поставки из-за границы незначительно, но сокращаются. Особой популярностью пользуются эквадорские и колумбийские экзотические растения: протеи, розы с крупными бутонами, альстромерии интересных сортов, герберы необычной формы — со скрученными лепестками сорта «Макарена» и мелкими соцветиями.

— Сколько будет выручено денег от продажи букетов к 1 сентября в этом году, сказать сложно, потому что родители стараются экономить на них, — продолжила Валентина Сафронова. — Ведь собрать ребенка в школу и так серьезная финансовая нагрузка. Но флористы у нас люди талантливые, всегда готовы пойти навстречу и сделать красивую композицию даже из одного цветка. Если раньше в конце лета можно было приобрести только сезонные цветы, то сейчас можно купить какие угодно: пионы, тюльпаны, гиацинты, даже ландыши. Но самый недорогой букет — это, конечно, купленный у бабушек или собранный на своем дачном участке.

Как правило, в этот период букеты предпочитают составлять из дешевых осенних цветов: хризантем, астр, георгинов и коротких отечественных роз.

Помощь вместо цветов

В нынешнем году продолжает набирать популярность и акция «Дети вместо цветов», вырученные в ходе которой средства поступают в благотворительные фонды.

— Как представитель флористического бизнеса, я не сильно радуюсь этой тенденции, –- заявила «Известиям» Валентина Сафронова. –– Всем нам хочется продать больше цветов и заработать больше денег. Но при этом я прекрасно понимаю, что жизнь цветов очень коротка, большая часть первосентябрьских букетов прямиком идет на помойку, и деньги, потраченные на них, могут пойти на что-то важное. Поэтому к акции отношусь с пониманием.

За 2018 год в ходе акции фонд «Вера» собрал 53 млн рублей и смог помочь 623 подопечным семьям, в которых есть неизлечимо больные дети. Представители организации рассказали «Известиям», что оптимистично смотрят на результаты и нынешнего года.

Акция «Дети вместо цветов» стартовала с середины августа, но как показывает практика, участники активно начинают присоединяться к ней только в последних числах месяца. Однако их число уже превосходит прошлогодние показатели. Если в 2018 году на 26 августа в фонд «Вера» было подано 2285 заявок, то в текущем их число достигло уже 3250. Из собранных средств помощь будет оказана 900 семьям.

— В этом году на сайте акции мы сделали интерактивную карту мира, где автоматически отмечаются все школы, подавшие заявки. Уже сейчас кроме российских школ там появились заявки из Белоруссии, Украины, Казахстана и Польши, — сказала «Известиям» директор фонда «Вера» Анна Скоробогатова.

Участники акции «Дети вместо цветов» в прошлом году также пожертвовали 1,9 млн рублей Русфонду и более 1,2 млн рублей фонду помощи детям с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями «Подсолнух».

Куратор акции от фонда «Подсолнух» Ольга Ткачева сообщила «Известиям», что по данным на 26 августа у них зарегистрировано 124 участника, а в прошлом году их за весь период действия акции было 122. В свою очередь, в Русфонде «Известиям» рассказали, что сбор средств продолжается, и основные итоги будут подведены в первых числах сентября.