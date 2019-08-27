Продолжительность уроков в новом учебном году останется прежней

Продолжительность школьных уроков в новом учебном году останется прежней и составит 35 минут для первоклассников и 45 минут — для остальных учащихся. Об этом во вторник, 27 августа, «РИА Новости» сообщили в Минпросвещения.

«Минпросвещения России сообщает о том, что длительность занятий в школах на территории всей страны не изменилась, и призывает средства массовой информации проверять подобные сообщения на официальных источниках, включая официальный сайт министерства», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что вопрос продолжительности уроков закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями. Нормативы по продолжительности уроков строго соблюдаются на всей территории России.

26 августа депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников, учитывая при этом культурные особенностей каждого региона страны. По его мнению, в Санкт-Петербурге для мальчиков можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек — платья и передники.

По словам автора инициативы, родители учащихся считают, что единообразие формы благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет детей от стремления к «визуальному соревнованию».