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Роспотребнадзор вынес свыше 27 тыс. штрафов за нарушения в школах

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Свыше 27 тыс. штрафов на сумму в 200 млн рублей вынес Роспотребнадзор за нарушения санитарного законодательства в школах. Об этом 27 августа сообщается на сайте ведомства.

Специалисты в ходе проверок обследовали учебные учреждения с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, замеряли уровни освещенности, брали заборы питьевой воды. По итогам проверок было выдано около 12 тыс. предписаний о необходимости ремонта школ, систем водоснабжения, канализации и отопления, а также рекомендаций приобрести учебную мебель, пишет НСН. Все недочеты должны быть устранены в установленные сроки.

В ведомстве также напомнили о том, что с 19 августа до 2 сентября действует «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. В 2018 году на нее поступило больше 11 тыс. обращений за разъяснениями по документам, подтверждающим качество и безопасность, к условиям возврата (обмена) приобретенной одежды, обуви, игрушек для детей, пишет агентство городских новостей «Москва». Больше всего штрафов в прошлом году было связано с нарушениями, выявленными при проверке пищеблока, напоминает сайт kp.ru.

21 августа сообщалось, что в МЧС заявили о готовности школ Москвы к учебному году.

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