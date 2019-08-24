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Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.

В ведомстве отметили, что приходя в первый класс, дети проходят сложный период адаптации в связи с непривычной для них средой. В такой период они особенно подвержены заболеваниям и нуждаются в защите.

Так, в список необходимых прививок к 6–7 годам входит 1 прививка от туберкулеза, 3 от пневмококковой инфекции, 3 от гемофильной инфекции типа b и 3 от гепатита B. Кроме того, первоклассникам необходима ежегодная вакцинация против гриппа, 5 прививок от полиомиелита, 4 прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, а также 1 прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

19 августа стало известно, что рюкзак первоклассника не должен весить больше 2,2 кг. Оптимальную нагрузку высчитали специалисты Роспотребнадзора. В идеале сумка без учебников не должна весить больше 700 г. Максимум для учеников средних классов — 3,5 кг вместе с книгами. Одиннадцатиклассники могут позволить себе ранец весом в 5 кг.

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