Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака

Рюкзак первоклассника не должен весить больше 2,2 кг. Оптимальную нагрузку высчитали специалисты Роспотребнадзора. В идеале сумка без учебников не должна весить больше 700 г. Максимум для учеников средних классов — 3,5 кг вместе с книгами. Одиннадцатиклассники могут позволить себе ранец весом в 5 кг.