Роспотребнадзор опроверг распространение на Кубани комаров-переносчиков вирусов

В Краснодарском крае не зафиксировано появления новых видов насекомых, переносящих вирусы, и вспышек болезней из-за них. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в этом году комаров больше обычного из-за нежаркого и влажного лета (при высокой температуре часть личинок гибнет, а сейчас все выжили).

«Заболеваемость регистрировалась, но никаких вспышек, никаких вирусов. Регистрируются лишь единичные случаи желтой лихорадки», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что комары-переносчики трансмиссивных заболеваний в регионе есть всегда. Однако геофизическое положение края не позволяет инфекциям распространяться.

Ранее 23 августа ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев рассказал «Известиям», что из-за глобального потепления в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии попали насекомые, переносящие вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и другие опасные болезни.