Комар на улице вязов: Юг РФ оккупировали переносчики смертельных болезней

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни. Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Если такой комар укусит хотя бы одного туриста, смертоносная эпидемия может охватить весь регион. Медики предупреждают, что в южных регионах уже зафиксированы вспышки и другой опасной болезни — лихорадки Западного Нила, также передающейся комарами. Как отмечают эксперты, в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.

Глобальное переселение

Юг России атаковала лихорадка Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Роспотребнадзор распространил сообщение о семи заболевших на Кубани. Однако угроза распространения тропических болезней куда масштабнее.

Ученые Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова совместно со специалистами Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали насекомых, обитающих на черноморском побережье Краснодарского края. Выяснилось, что там распространились популяции двух видов комаров — переносчиков опасных тропических лихорадок.

Как пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

— Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями, — рассказал ученый. — Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию.

Интересно, что вплоть до 2001 года таких насекомых в нашей стране не было. В последний раз их видели в 1950-х, но количество комаров было несравнимо меньше. В СССР тогда запустили программу по их целенаправленному истреблению. Тревога была связана с высокой опасностью переносчика и возникновением значительных эпидемических вспышек лихорадки Денге в странах Южной Европы. Многие случаи заболеваний сопровождались летальными исходами.

Жужжащая угроза

Основные переносчики тропических болезней — комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Их легко отличить от привычных нам серых представителей средней полосы России. Первые узнаваемы по ярким белым отметинам на ногах и такого же цвета полосам («лире») на спине. Второй вид выделяется пятнистым брюшком и черно-белыми полосам на ногах.

Ученые исследовали обе популяции в Краснодарском крае. В течение 10 лет они собирали водными сачками во временных водоемах (пожарных прудах и т.д.) личинок насекомых, часть из которых поместили в спирт. Взрослых комаров отлавливали ловушкой и хранили в сухом виде. Общая коллекция составила более 3 тыс. особей. Ученые провели генетический анализ собранных образцов, чтобы выяснить, как насекомые мутируют с течением времени, а также оценить их способность к заражению различными инфекциями. Затем полученные данные проанализировали и представили в научном исследовании.

Комар_1 Комар вида Aedes aegypti Фото: commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim

Как пояснили в Институте Марциновского, актуальность проделанной работы связана с тем, что комары этих двух видов продолжают оставаться переносчиками крайне опасных болезней. Получившие широкое распространение в Крыму и по всему черноморскому побережью Краснодарского края насекомые вызывают эпидемические вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика и др. Вид Aedes aegypti является также основным переносчиком вируса желтой лихорадки, при которой развивается тяжелое состояние, сопровождающееся желтухой. Все эти болезни смертельны (большинство пациентов погибает в течение недели) и имеют тенденцию к быстрому распространению.

— Если комар-переносчик любой из этих лихорадок укусит лишь одного туриста, этого будет достаточно, чтобы весь регион охватила эпидемия, — заявил Александр Лукашев.

Комар_3 Комар вида Aedes albopictus Фото: commons.wikimedia.org

Также оба вида найденных комаров способны переносить личинок нитчатых червей рода дирофилярия (Dirofilaria), которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных. В частности, около 50% всех зарегистрированных случаев приходится на дирофиляриоз с локализацией возбудителя под кожей век, в слизистой оболочке и под конъюнктивой глаза, реже — в глазном яблоке. Однако лечение гельминтозов не в пример легче, нежели лихорадок.

Распространение вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки часто заканчивается эпидемиями, которые крайне сложно остановить. В регионах, где вирусы получают распространение, объявляется строжайший карантин, — фактически людей отрезают от остального мира. В связи с этим крайне важно подготовить профилактические мероприятия в Крыму и Краснодарском крае, а также запастись необходимыми вакцинами.

Субботник против кровососущих

Чтобы разобраться в том, как в России регулируется вопрос распространения опасных насекомых и были ли зафиксированы случаи заболеваний тропическими лихорадками, «Известия» обратились с запросом в Минздрав. Там пояснили, что эпидемиологический контроль осуществляет Роспотребнадзор. На момент публикации ответа от санитарного ведомства «Известия» не получили.

Как отмечают ученые, предотвратить процесс распространения опасных насекомых на государственном уровне практически невозможно, так как комары перемещаются на север вследствие естественных причин. Однако пока еще есть время подготовить профилактические мероприятия. Остановить рост популяции смертоносных комаров в состоянии и сами местные жители. Они могли бы сократить площади, особо пригодные для размножения комаров: свободно лежащий мусор, емкости, в которых накапливается вода (шины, баки), и т.д.

В России действительно сложилась опасная экологическая обстановка, уверена сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ (вуз — участник проекта «5-100») Мария Орлова.

— Ситуация касается далеко не только комаров, а в принципе паразитов всех уровней — от вирусов и болезнетворных бактерий до гельминтов и кровососущих членистоногих, — отметила эксперт. — Надо помнить, что потепление — неотвратимый процесс, к последствиям которого придется приспосабливаться и человеку как биологическому виду тоже. В глобальном масштабе человечество стоит на пороге серьезных необратимых изменений и вызовов именно со стороны паразитарных организмов. В перспективе, как мне кажется, каждому государству придется разрабатывать свой собственный комплекс мер по борьбе с биологическими угрозами.

Профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов считает работу по поиску опасных комаров крайне актуальной.

— Отечественные специалисты уже давно пытаются привлечь внимание к проблеме обнаружения данных видов насекомых на черноморском побережье. Еще относительно недавно, вплоть до начала 1930-х годов, окрестности Сочи, Имеретинская низменность и абхазское побережье считались гиблым местом как раз по причине распространения здесь полчищ комаров, несущих с собой опасные болезни, — рассказал ученый. — Не только эпидемиологи, но и знатоки русской словесности помнят, что именно здесь, в Лазаревском форте, в 1839 году скончался от малярии Александр Иванович Одоевский. В середине 1930-х годов в результате масштабных мероприятий по осушению Имеретинских болот ранее смертельно опасные места превратились во «всесоюзную здравницу» и в этом качестве процветают по сей день. Однако природные условия, пригодные для распространения опасных видов комаров, никуда не делись.

В ближайшее время ученые продолжат работу по мониторингу комаров — переносчиков опасных болезней в России с целью предотвращения развития эпидемий тропических лихорадок.