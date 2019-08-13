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Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В России впервые обнаружили тропический вид клопов, опасных для человека. Об этом 13 августа сообщает телерадиокомпания «Мир».

Насекомые этого вида нападают на человека не только ночью, но и днем. По словам пострадавшей от укусов женщины, следы на теле она обнаружила днем после посещения отеля в Брянске. После возвращения в Москву у нее начались проблемы со здоровьем. Подобных обращений от россиян медики получили уже несколько сотен, пишет «Федеральное агентство новостей».

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По мнению энтомологов, новый вид клопов является более опасным. Их укусы можно спутать с аллергией, однако, в отличие от сыпи, следы от насекомых опухают. Тропические клопы также могут переносить опасные инфекции, включая лихорадку и туляремию, сообщает телеканал «360».

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Павла Алексеева, новый вид клопов завезли в РФ туристы и мигранты из азиатских стран.

Привозят насекомых с мебелью, одеждой, продуктами, а прятаться они предпочитают в тепле: обоях, постельном белье, батареях, розетках. Первым признаком их появления являются черные точки на стенах и кровь на постельном белье. Насекомые эти крайне живучи, их не устраняют химикаты. Справиться с вредителями помогает лишь обработка в камере при температуре 85 градусов. Рекомендуется чаще проводить дезинфекцию в квартире, менять постельное белье, белить потолки, заделывать щели.

4 августа сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от тропических клопов.

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