Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов

В России впервые обнаружили тропический вид клопов, опасных для человека. Об этом 13 августа сообщает телерадиокомпания «Мир».

Насекомые этого вида нападают на человека не только ночью, но и днем. По словам пострадавшей от укусов женщины, следы на теле она обнаружила днем после посещения отеля в Брянске. После возвращения в Москву у нее начались проблемы со здоровьем. Подобных обращений от россиян медики получили уже несколько сотен, пишет «Федеральное агентство новостей».

По мнению энтомологов, новый вид клопов является более опасным. Их укусы можно спутать с аллергией, однако, в отличие от сыпи, следы от насекомых опухают. Тропические клопы также могут переносить опасные инфекции, включая лихорадку и туляремию, сообщает телеканал «360».

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Павла Алексеева, новый вид клопов завезли в РФ туристы и мигранты из азиатских стран.

Привозят насекомых с мебелью, одеждой, продуктами, а прятаться они предпочитают в тепле: обоях, постельном белье, батареях, розетках. Первым признаком их появления являются черные точки на стенах и кровь на постельном белье. Насекомые эти крайне живучи, их не устраняют химикаты. Справиться с вредителями помогает лишь обработка в камере при температуре 85 градусов. Рекомендуется чаще проводить дезинфекцию в квартире, менять постельное белье, белить потолки, заделывать щели.

4 августа сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от тропических клопов.