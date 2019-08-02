Тропические постельные клопы пришли в Москву

В Москве обнаружили тропических постельных клопов. Об этом сообщает 1 августа BFM.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Ранее эти клопы не появлялись в европейской части России, предпочитая страны с тропическим и субтропическим климатом — Юго-Восточную Азию, Африку и, в последние годы, территорию Северной Америки. По информации Роспотребнадзора, их численность с каждым годом увеличивается вдвое.

Антисанитарные условия теперь не обязательны для появления насекомых, для заражения целого дома достаточно, чтобы клопы попали хотя бы в одну квартиру. Клопы способны передвигаться в полостях в стенах, по трубам и под обоями. В настоящий момент не доказано, что клопы способны переносить какие-либо болезни кроме вируса гепатита В. Их период активности достигает пика в летнее время и с началом отопительного сезона.

Количество вызовов дезинфекторов резко возросло, кроме того, оказалось, что паразиты способны быстро вырабатывать устойчивость к отравляющим веществам. Чаще всего обнаружить клопа можно по появлению укусов на теле, появляющихся после сна. Специалисты посоветовали чаще менять постельное белье и в случае обнаружения вредителей немедленно вызывать сотрудников службы дезинфекции.

30 июля сообщалось, что новый экзотический вид таракана начал распространяться в Сочи. Специалисты Сочинского национального парка считают, что насекомое может закрепиться на территории Черноморского побережья.