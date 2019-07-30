Новый вид таракана начал распространяться в Сочи

Экзотический вид таракана начал распространяться в Сочи. Специалисты Сочинского национального парка считают, что насекомое может закрепиться на территории Черноморского побережья.

Американский таракан является популярным видом для террариумов. Его разводят в том числе для кормления ящериц и отдельных видов змей. В последнее время насекомых стали замечать за пределами террариумов в городской черте Сочи. Длина насекомого достигает 5 см, а с учетом усов — более 9 см. При этом американские тараканы хорошо летают.

По мнению экспертов Сочинского национального парка, вольное распространение насекомых может быть вызвано непреднамеренным завозом или бегством из террариумов. Об этом сообщают «Кубанские новости». Насекомые способны жить как в природной среде, так и в зданиях. При этом тараканы переносят инфекции и способны вызвать аллергию.