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Ученый назвал причину неудач в борьбе с тараканами

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Фото: Depositphotos
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Человечество не способно избавиться от тараканов, поскольку эти насекомые на генетическом уровне устойчивы к множеству ядов. Об этом в среду, 31 июля, рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

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«В организме насекомых вырабатывается большое количество белков-антидотов, служащих противоядием для разных отрав», — сказал Гомыранов в беседе с «РИА Новости». Он пояснил, что тараканы появились на Земле около 235 млн лет назад и с тех пор не раз сталкивались с ядами, аналогичными современным. Память об этом хранится в ДНК насекомых.

По словам эксперта, накопленный эволюционный опыт помогает тараканам отличать съедобные субстанции от ядовитых. Гомыранов рассказал, что в 1980-е годы в борьбе с ними стали применять инсектициды на основе привлекательной для насекомых глюкозы с примесью ядов, но через 10–15 лет тараканы перестали есть отраву.

Ученый отметил, что уничтожить тараканов человечество «точно не способно», однако делать этого и не нужно, поскольку насекомые являются одним из элементов городской экосистемы. Однако люди вполне могут сократить популяцию этих насекомых, соблюдая санитарные нормы в местах общественного пользования и в собственных квартирах.

30 июля сообщалось, что новый вид тараканов распространился в Сочи. В городе стали замечать американских тараканов, чья длина может составлять до 9 см. Эксперты Сочинского национального парка считают, что распространение насекомых может быть вызвано непреднамеренным завозом или их бегством из террариумов.

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