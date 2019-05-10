Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Главу Филиппин атаковало огромное насекомое! И это во время выступления перед сенатом! Родриго Дутерте даже не заметил таракана, но на помощь прибежала помощница. Президент сам смахнул насекомое рукой и отшутился, что это проделки оппозиции.
Главу Филиппин атаковало огромное насекомое! И это во время выступления перед сенатом! Родриго Дутерте даже не заметил таракана, но на помощь прибежала помощница. Президент сам смахнул насекомое рукой и отшутился, что это проделки оппозиции.