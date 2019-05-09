Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Огромный таракан залез на плечо филиппинского президента Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом (верхняя палата парламента — Конгресса Филиппин) в провинции Бохоль. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает агентство Reuters.

Сам Дутерте не заметил гигантского жука. Ему на помощь подскочила девушка, которая попыталась сбросить насекомое, однако у нее это не получилось — таракан пополз по футболке главы государства.

После этого президент сам стряхнул жука. Он отшутился, что насекомое могли послать представители главной оппозиционной Либеральной партии.

«Это либерал! Это точно», — сказал Дутерте и продолжил свое выступление.

23 января Родриго Дутерте приказал военным и полиции без стеснения стрелять в него, если он нарушит конституцию и останется на посту главы государства больше положенного срока.