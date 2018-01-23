Президент Филиппин призвал пристрелить его в случае нарушения конституции

Глава Филиппин Родриго Дутерте приказал военным и полиции без стеснения стрелять в него, если он нарушит конституцию и останется на посту главы государства больше положенного срока, сообщает издание Manila Bulletin.

«Я приказываю вооруженным силами Филиппин и национальной полиции не позволять мне или кому-либо еще порушить конституцию», — заявил филиппинский лидер, которого цитирует «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента отметил, что не исключает, что Дутерте уйдет с поста президента еще до окончания своего срока, который составляет шесть лет.

В декабре 2017 года Дутерте выразил готовность легализовать на территории страны однополые браки. Сейчас на Филиппинах запрещены также разводы и аборты.