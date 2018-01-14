Дутерте отказался продлевать свой президентский срок и не отменил выборы

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил не продлевать свой шестилетний президентский срок и не отменять выборы в следующем году, несмотря на призывы своих сторонников. Об этом сообщает Bloomberg.

Филиппинский президент отметил, что хочет, чтобы федеральное правительство имело структуру руководства, аналогичную французскому правительству, с президентом и премьер-министром.

Помимо этого, он сообщил о планах объединить сенат и Палату представителей в одну структуру с 50 представителями ради более быстрого принятия законов.

«Мы хотим создать систему, которая обеспечивала бы справедливость и равенство», –– сказал Дутерте.

Также президент Филиппин отметил, что не хочет оставаться у власти после 2022 года и не поддерживает призывы к отмене среднесрочных выборов для законодателей и местных чиновников в следующем году.

В декабре Дутерте выразил готовность легализовать на территории страны однополые браки. По его словам, это позволит ослабить влияние в стране Римско-католической церкви, которую он неоднократно обвинял в лицемерии и сексуальных злоупотреблениях.