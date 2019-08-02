В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

Тропические постельные клопы появились в Москве, о чем свидетельствует резкий рост вызовов дезинфекторов. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

По данным издания, насекомые быстро вырабатывают устойчивость к ядам. На их появление в доме, в частности, указывают укусы на теле после сна. Редкие крупные особи могут достигать размера спичечной головки.

По словам специалистов, появляются паразиты не только в антисанитарных условиях. Для заражения целого дома насекомым достаточно попасть хотя бы в одну квартиру, после чего они передвигаются по трубам, полостям в стенах и под обоями, пишет НСН.

По словам биолога столичного центра дезинфекции Романа Хряпина, популяция постельных клопов возросла в европейской части России, хотя в прежние времена на территории страны их не было. Основной ареал обитания этого вида — страны с тропическим и субтропическим климатом: Африка, Юго-Восточная Азия.

Дезинфектор посоветовал чаще менять постельное белье, а в случае обнаружения клопов незамедлительно вызывать специалистов, пишет «Москва 24».

1 августа сообщалось, что ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых. Они вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.