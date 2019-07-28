Кузнечики «оккупировали» Лас-Вегас

В американском городе Лас-Вегас наблюдается нашествие огромного количества кузнечиков. Об этом 28 июля сообщает телеканал NBC.

Насекомые буквально слоями покрывают тротуар, проявляя ночью особую активность.

По мнению экспертов, причиной такой «оккупации» стала погода: в городе уже не первый год после влажной зимы и весны наблюдаются такие последствия. Отмечается, что кузнечики мигрируют на север только через несколько недель и всё это время они будут находиться в Лас-Вегасе и окрестностях.

Отмечается, что для людей эти насекомые не несут никакой опасности. Однако метеослужба предупредила водителей, что места скопления насекомых могут ухудшить видимость на дорогах.

25 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону огромный паук «захватил» квартиру.