Нашествие чужих: жуки-вторженцы из других стран вредят экосистеме

Ученые предупреждают о грядущей экологической катастрофе — в России растет число жуков-вредителей из других стран. Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс. К примеру, в Краснодарском крае «вторженцы» уже уничтожают посадки сои. А на Дальнем Востоке и в южных областях Сибири десятки тысяч гектаров леса пострадали от нашествия короеда из соседнего Китая. Засилье агрессивных насекомых наносит непоправимый вред сельскому хозяйству, подрывая продовольственную безопасность страны, предупреждают эксперты. Также чужаки могут быть опасны для здоровья человека –– к примеру, вызывать сильную аллергию. Все данные о хищных жуках ученые собрали в единый справочник, который постоянно пополняется всё новыми и новыми видами.

Шестиногие вредители

В России зафиксирован небывалый рост биологической инвазии — процесса проникновения живых организмов в экосистемы, находящиеся за пределами их естественного места обитания. Экономический и экологический ущерб от видов, переселившихся на территорию страны, колоссален. Ученые из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН доказали, что особый вклад в происходящее вносят непрошеные насекомые, в частности жуки. Как пояснила «Известиям» руководитель научного проекта, старший научный сотрудник Института Северцова Марина Орлова-Беньковская, исследователям удалось собрать сведения о 184 видах чужеродных для европейской части России жуков. 19 из них на территории России обнаружены впервые, а 12 являются опасными вредителями.

— Жуки — самый большой отряд живых организмов на нашей планете. Поэтому неудивительно, что и среди видов-«вселенцев» их очень много, — рассказала эксперт. — Все они проникли на нашу территорию вследствие деятельности человека. Биологическая инвазия — одна из самых серьезных экологических проблем, связанных с глобализацией. Виды, которые обосновываются за пределами естественных ареалов, нарушают сложившееся в природе экологическое равновесие.

Жук-1 Колорадские жуки Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Как отмечают ученые, инвазии опасны тем, что нарушают экологический баланс. Это может привести к сбоям в естественных экосистемах и, как следствие, к гибели местной флоры и фауны. Засилье иноземных насекомых наносит непосредственный вред лесам и сельскохозяйственным угодьям, а также подрывает продовольственную безопасность страны.

— Среди этих жуков — значительное число вредителей, — отметила Марина Орлова-Беньковская. — Всем известен колорадский жук. Но на самом деле подобных ему вредителей очень много.

Сменили климат

Как отметили в институте Северцова, в настоящее время ученые наблюдают резкий рост числа новых насекомых-вторженцев. Это связано прежде всего с расширением международной торговли.

— Еще одна причина нарастающего вала инвазий — потепление климата, — подчеркнула Марина Орлова-Беньковская. — Даже незначительное повышение температуры приводит к тому, что жуки выживают на территориях, которые ранее для них были непригодны. Например, вследствие потепления розмариновый листоед (вредитель розмарина и лаванды. — «Известия»), происходящий из Средиземноморья, в настоящее время проник в Восточную Европу, появился на Кавказе и в Крыму.

Жук-2 Жук вида Chrysolina americana, поедающий лаванду Фото: Getty Images/Dan Kitwood

Это насекомое может существенно навредить знаменитым лавандовым полям полуострова. Особую озабоченность у ученых вызывает и находка в Европе нового вредителя сои — медитии двуполосой. Естественный ареал ее обитания — Азия. Однако нашли это насекомое в Краснодарском крае, на который приходится значительная доля производства сои в России.

Небезобидные коровки

Угрожают экологии и безобидные на первый взгляд божьи коровки. По словам ученых, более ста лет этих насекомых используют для биологической борьбы с вредителями.

— Этих прожорливых хищников разводят в специальных лабораториях и выпускают на сельскохозяйственные угодья. Но иногда природа преподносит неприятные сюрпризы, — сказал сотрудник института Северцова Андрей Беньковский. — Божья коровка вида гармония изменчивая, которую давно и с успехом применяли для борьбы с тлями, стала в некоторых регионах Европы размножаться в таких количествах, что это привело к вытеснению местных насекомых. Оказалось, что она переносит инфекцию, которая вызывает гибель других божьих коровок, а для нее самой безопасна.

Еще один пример — божья коровка вида арлекин. С середины 1980-х годов она стала расселяться по всему миру, нанося огромный экономический и экологический ущерб. В ряде регионов Европы эта коровка вредит виноделию и плодоводству, а также опасна для здоровья людей, так как скапливается в домах и выделяет жидкость, вызывающую аллергию.

География вторжения

По словам ученых, наибольшее число инвазий насекомых в последнее время приходится на юг России. За период с 2011 по 2018 год на черноморском побережье Кавказа было зарегистрировано 20 новых для России чужеродных вредителей. Среди них выделяется плодовая мушка дрозофила сузуки, жизнедеятельность которой приводит к гибели винограда, малины и других мягких плодов. Она также представляет потенциальную опасность для здоровья людей, так как развивающиеся в плодах личинки ядовиты.

Массовая вспышка мраморного клопа стала настоящим бедствием для плодовых садов черноморского побережья. Этот вредитель, впервые зарегистрированный в России в 2014 году, уже нанес огромный ущерб плодоводству, предупреждают специалисты. Он уничтожает любые фрукты, в том числе персики и мандарины.

А инвазия пальмового долгоносика и пальмового мотылька привела к гибели многих деревьев в Сочи.

Второе место по числу «вторженцев» занимает Москва. Здесь наибольший вред чужеродные насекомые наносят зеленым насаждениям, причем особенно пострадали ясени, составляющие около 20% зеленого парка столицы. Значительная часть этих деревьев уничтожена ясеневой изумрудной узкотелой златкой, занесенной из Китая.

Непоправимый вред нанесен и лесам Сибири и Дальнего Востока, сообщила сотрудница кафедры зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ Ольга Конусова.

— Среди опасных видов, вторжение которых отмечено сравнительно недавно, особенно выделяется переселенец с Дальнего Востока России в южные регионы Сибири — уссурийский белопихтовый полиграф, — отметила она. — Этот вид короеда отличается особой агрессией. Урон, наносимый им, просто огромен.

Жук-6 Кора дерева, зараженная жуком-короедом Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Seeger

Жуки-«вселенцы» всегда были проблемой для сельского хозяйства, сообщил «Известиям» глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

— Самая известная беда, губительная для картофеля, — это колорадский жук, а ведь он тоже не российского происхождения , — рассказал специалист. — В нынешнем году мы наблюдали гибель крестоцветных — горчицы и рапса. Их уничтожил луговой мотылек. Однако трудно сказать, какие это были его виды — местные или нет.

Как пояснил Андрей Беньковский, все собранные данные о жуках- « вселенцах » сейчас помещены в единый справочник. Однако для эффективной борьбы с инвазиями насекомых необходима национальная система мониторинга их фауны, только она позволит быстро обнаруживать и уничтожать незваных шестиногих гостей.

— Виды-«вселенцы», внедряясь в новые для себя (аборигенные) сообщества, наносят им существенный ущерб из-за биологической конкуренции. Инвазионный процесс превратился в глобальную экологическую проблему, — пояснили «Известиям» в Минприроды.

Проект по составлению справочника инвазивных жуков и выявлению закономерностей процесса инвазий поддержан Российским научным фондом. Он стартовал в 2016 году и рассчитан на пять лет.