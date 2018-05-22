Налет нормальный

В интернете вторую неделю активно обсуждают новости о нашествии комаров и мошки в Воронежской области, жители которой выкладывают в сеть пугающие видео с тучами насекомых. Что стало причиной необычного явления, стоит ли другим регионам опасаться похожего сценария и какие средства являются самыми действенными в борьбе с насекомыми — в материале портала iz.ru.

«Машина комариного геноцида»

«Скажите, пожалуйста, какая обстановка с комарами примерно с 12 до 15 часов в городе..? на Белогорье? Просто скоро свадьба... планируются фото и видеосъемка... переживаем по этому поводу...» — уточняет один из жителей у остальных участников паблика «Подслушано в Павловске» в социальной сети «ВКонтакте» и получает ответ: «Много, откладывай свадьбу до августа».

«Нашествие» насекомых в Павловском районе, расположенном на юге Воронежской области, началось примерно 6 мая. Вскоре в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте» начали массово выкладывать видео, на которых видно тучи насекомых за стеклами окон домов или автомобилей, и посты с призывами «объединиться для борьбы с общим врагом».

Жители утверждают, что не могут спокойно ходить по улицам, а те, чьи дома расположены ближе к реке, страдают от укусов даже дома: не помогают ни установленные на окнах сетки, ни фумигаторы. Фермеры сообщают о случаях гибели животных, тоже страдающих от гнуса.

В пятницу, 18 мая, комары стали одной из главных тем на встрече врио губернатора Воронежской области Александра Гусева с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Про необычное явление сообщили большинство федеральных СМИ, но сами жители к столичным журналистам настроены скептически. В ответ на приглашения присоединиться к эфиру в социальных сетях предлагают журналистам самим приехать, чтобы сделать «горящий и зудящий материал».

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Всего на осадном положении оказались шесть районов центра и юга Воронежской области. Сейчас в Павловском районе, который пострадал от насекомых сильнее всего, обещают провести дезинфекцию, ситуацию взял на контроль местный Роспотребнадзор.

«Наблюдался многоводный паводок, после которого остались значительные площади залитые водой — временные водоемы. Весенние водоемы являются местами массового выплода комаров. В результате чего население, проживающее в населенных пунктах, расположенных вблизи пойм рек, подверглось массовому нападению кровососущих комаров», — говорится на сайте регионального отделения ведомства.

Пока же население области пытается бороться с насекомыми своими силами. Так, в Сети уже появилось видео с изобретенной в селе Прихоперье Алферовского района «машиной комариного геноцида», как ее назвали пользователи интернета, — большим вентилятором, установленным находчивым фермером у входа в коровник.

План «антимошка»

При этом ни о какой «комариной аномалии» в Воронеже речи не идет, рассказал порталу iz.ru Вадим Марьинский, профессор кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ.

— Чем-то из ряда вон выходящим это назвать нельзя. Это просто стечение обстоятельств, которое случается раз в несколько лет. Просто тот факт, что практически сразу после зимы и днем, и ночью установились теплые летние температуры, наложился на то, что реки еще в разливе. В результате образовалось большое количество луж, прудов, озер: есть много мест, где можно выводиться личинкам. А из-за прогрева воды скорость их развития увеличилась, — пояснил специалист.

Это значит, что жителям других регионов, в которые весна пришла также стремительно, стоит ждать возможного повторения воронежского сценария. Так, жители Брянской области уже жалуются на увеличившееся количество насекомых. Два года назад о похожей ситуации сообщали жители Волгограда. В этом году власти города, который будет принимать игры ЧМ-2018, решили сыграть на опережение. Еще в декабре 2017 года журналисты местных СМИ обратили внимание на лот под сложным названием «Выполнение работ по подготовке обоснования режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел, обеспечивающего благоприятную санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в подготовительный период и период проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года», появившийся на сайте госзакупок.

В январе 2018-го стало известно, что заниматься разработкой того, что местная пресса назвала «план «антимошка», будут сразу два московских научных института — их сотрудники должны были предложить новый режим работы ГЭС, при котором количество воды, которое будет сбрасываться в мае-июне, уменьшится. Стоимость их работ, согласно заявке на сайте госзакупок, оценивалась в 4,3 млн рублей.

Обсуждение представленных столичными специалистами предложений состоялось в Волгограде в конце марта. В итоге на заседании рабочей группы от таких мер решили отказаться: по словам экологов, изменение режима водосброса плотины, который устанавливался годами, скажется на экосистеме Волги и Волго-Ахтубинской поймы.

В середине мая в городе просто приступили к дополнительной обработке районов, расположенных поблизости от «Волгоград Арены». Всего до конца месяца планируется обработать 162 водоема общей площадью 613 га.

Волна сойдет на нет

Дополнительную обработку уже пообещали и жителям Павловского района Воронежской области. Там, как говорят сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы, обработка и так проводилась четыре раза: 29 апреля, 7, 8 и 17 мая. Последний раз такое количество насекомых здесь зафиксировали еще в 2013 году, с тех пор местные власти ежегодно заключали контракты на обработку водоемов. Чаще всего занимался этим центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области.

В этом году, рассказали в центре журналистам «РИА Новости», торги состоялись своевременно, но победила в них новая организация из Ростова-на-Дону.

«Как работали коллеги из Ростова, не отслеживали, да и не имеем полномочий. Но в теории они должны были провести дезинфекционную обработку территорий и разлива рек. А сейчас все заявки от жителей, которые жалуются на комаров, мы удовлетворяем. Хотя заниматься этим уже поздно. Всё надо было делать раньше, когда формировались личинки», — приводит сайт «РИА Новости» слова представителя компании.

Впрочем, Вадим Марьинский считает, что единственное по-настоящему эффективное средство — это добиться того, чтобы небольших стоячих водоемов, наиболее благоприятных для развития личинок кровососущих насекомых, было как можно меньше.

— Химическими веществами водоемы обрабатывать нельзя, там ведь еще люди купаются. Конечно, есть такие методы, но самое эффективное — это следить за количеством таких водоемов. Но это сложная задача, — подчеркнул эксперт.

После того как личинки выросли, и вовсе никакая обработка не поможет. Единственное спасение — это репелленты, которые отпугивают насекомых. В любом случае, отметил Вадим Марьинский, если высокие температуры и сухая погода будут сохраняться дальше, маленькие водоемы довольно быстро высохнут сами, и волна насекомых начнет сходить на нет.

Фумигатором и ванилином

Сами по себе укусы комаров для человека практически не опасны, говорят специалисты. Единственная серьезная болезнь, которую переносят эти насекомые, — малярия. Вызывает ее особый вид паразитов, малярийный плазмозий, но он в российском климате не живет.

— У нас род так называемых малярийных комаров представлен довольно широко — но надо понимать, что это просто комары, которые теоретически могут ее переносить. За лето каждого из нас малярийный комар кусает не один раз. Но если он не является носителем малярийного плазмозия, от его укуса ничего не будет, — рассказал Вадим Марьинский.

Единственное, к чему могут приводить комариные укусы, — возникновение аллергических реакций (чаще всего в легкой форме). Так, к пятнице, 18 мая, в Павловском районе к врачам из-за укусов насекомых обратились около 40 человек, в том числе, 33 ребенка. В департаменте здравоохранения региона журналистам рассказали, что чаще всего люди жалуются на возникающие в результате зуд, раздражение, а также отеки лица. В некоторых случаях укус комара может вызвать более сильную реакцию — например, отек Квинке. Он, в том числе, может привести к удушью или обмороку, поэтому в этом случае стоит немедленно обратиться к врачу.

В помощь жителям Воронежской области Роспотребнадзор пока опубликовал рекомендации по профилактике укусов комаров. В них, помимо прочего, предлагается использовать на окнах и дверях сетки «с размерами ячеек не более 0,8 мм», по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, а для уничтожения насекомых в помещении — аэрозоли и фумигаторы.

Сами жители говорят, что химия давно не справляется с такими объемами насекомых, и советуют друг другу более экзотические варианты. Например, ванилин. Но, предупреждает Вадим Марьинский, защитные средства могут отличаться по силе воздействия — если одно из средств не действует, лучше попробовать опытным путем подобрать более эффективное или обратиться за помощью в подборе к специалистам.